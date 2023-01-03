Revisitez la traditionnelle galette des rois avec de la pistache, c'est délicieux !

Pour pimper votre galette des rois cette année, osez cette version à la pistache absolument addictive !
Et si on dépassait les limites de la gourmandise pour l'Épiphanie ? La galette des rois à la frangipane, on adore. Mais la galette des rois à la pistache, c'est absolument merveilleux ! Si si, on vous promet que vous allez tomber amoureux de cette recette. C'est vraiment un jeu d'enfant à reproduire chez vous et vos papilles ne vont pas en revenir. Si vous voulez changer de la galette des rois classique, vous pouvez aussi vous lancer dans la préparation d'une brioche. Alors, qui sera le roi ou la reine cette année ?
Recette Galette des rois à la pistache
Ingrédients
- 100 g de beurre mou
- 50 g de pâte de pistache non sucrée
- 90 g de sucre
- 80 g de poudre d'amandes
- 20 g de farine
- 2 oeufs entiers
- 2 pâtes feuilletées
- 1 jaune d'oeuf
- & fève
Préparation
1
Battre le beurre mou et la pâte de pistache au batteur. Ajouter le sucre, la poudre d'amandes, la farine et les oeufs entiers.
2
Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une texture bien crémeuse.
3
Dérouler une pâte feuilletée et étaler la préparation en couche uniforme en laissant un bord d'environ 2 cm.
4
Cacher la fève dans la crème à la pistache et recouvrir la galette avec la deuxième pâte feuilletée. Souder les bords en appuyant fermement avec les doigts.
5
Dessiner des motifs avec la pointe d'un couteau et badigeonner au jaune d'oeuf. Enfourner 30 à 40 minutes à 180°C.
6
Sortir la galette du four quand elle a bien gonflé et qu'elle est bien dorée. Laisser refroidir avant de déguster.