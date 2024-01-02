Voici la meilleure recette pour une galette des rois à la frangipane traditionnelle

Fêtez l'Épiphanie tout en gourmandise avec la recette traditionnelle de la galette des rois ! Alors, qui sera couronné cette année ?
Vous êtes plutôt brioche ou galette pour l'Épiphanie ? Nous, on adore la galette des rois à la frangipane ! Sa pâte feuilletée bien beurrée et bien croustillante, sa garniture généreuse et fondante… Nos papilles sont déjà toutes excitées. On espère tomber sur la fève pour être le roi ou la reine de fête ! Certains ajoutent dans leur frangipane 100 g de crème pâtissière mais vous n'êtes pas obligé. Et si vous voulez une présentation originale, osez la galette des rois roulée !
Recette Galette des rois à la frangipane traditionnelle
Ingrédients
- 60 g de beurre mou
- 120 g de sucre
- 150 g de poudre d'amande
- 1 gousse de vanille (facultatif)
- 2 oeufs entiers
- 2 c. à café de arôme de vanille, amande amère, fleur d'oranger, rhum
- 2 pâtes feuilletées
- 1 jaune d'oeuf
- un peu de lait
- 1 fève
Préparation
1
Battre le beurre mou avec le sucre puis incorporer la poudre d'amande.
2
Fendre la gousse de vanille en deux et récupérer les grains. Les ajouter à la préparation.
3
Incorporer les oeufs un par un et mélanger entre chaque ajout. Ajouter enfin l'arôme de votre choix : amande amère, extrait de vanille, fleur d'oranger ou rhum...
4
Dérouler une pâte feuilletée puis étaler la crème en laissant un bord de 2 cm. Cacher la fève et recouvrir avec la deuxième pâte feuilletée.
5
Bien souder les bords puis dorer avec un jaune d'oeuf délayé dans un peu de lait. Décorer avec la pointe d'un couteau et laisser au frais pendant 30 minutes.
6
Enfourner à 180°C pendant 30 à 40 minutes, jusqu'à ce que la galette soit bien gonflée et bien dorée.