Épiphanie 2026 : la galette des rois aux pommes fondantes et à la frangipane légère

Par Célia Papaïx
·Publié le 26/12/2025 à 12:00
Cette galette des rois aux pommes et frangipane légère est une version fruitée et gourmande de la galette traditionnelle ! La douceur des pommes et le parfum très marqué de la frangipane séduiront tous les palais. Facile et rapide à préparer, elle est parfaite pour célébrer l'Épiphanie et les goûters du mois de janvier. Avec sa pâte feuilletée bien croustillante et sa garniture fondante, impossible d'y résister ! Voici la recette détaillée pour un résultat moelleux et parfumé.