Épiphanie 2026 : la galette des rois aux pommes fondantes et à la frangipane légère

Par Célia Papaïx ·

Cette galette des rois aux pommes et frangipane légère est une version fruitée et gourmande de la galette traditionnelle ! La douceur des pommes et le parfum très marqué de la frangipane séduiront tous les palais. Facile et rapide à préparer, elle est parfaite pour célébrer l'Épiphanie et les goûters du mois de janvier. Avec sa pâte feuilletée bien croustillante et sa garniture fondante, impossible d'y résister ! Voici la recette détaillée pour un résultat moelleux et parfumé.

Recette Galette des rois à la frangipane légère et aux pommes

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 pâtes feuilletées
  • 2 pommes
  • 100 g de poudre d'amande
  • 50 g de sucre
  • 50 g de beurre mou
  • 1 oeuf
  • 1 c. à café de extrait d'amande amère

Préparation

1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Éplucher et couper les pommes en petits dés.
3
Battre le beurre mou avec le sucre et la poudre d'amande. Incorporer l'oeuf et l'extrait d'amande et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une texture crémeuse.
4
Étaler la crème d'amande sur une première pâte feuilletée en laissant un bord d'environ 2 cm. Parsemer les dés de pommes et cacher une fève.
5
Recouvrir avec la seconde pâte feuilletée et bien souder les bords. Dorer avec un peu de lait et réaliser des stries avec un couteau sans percer la pâte.
6
Enfourner 25 à 30 minutes pour que la galette gonfle et soit bien dorée. Laisser refroidir avant de servir !
