Découvrez la gourmandise et l'originalité des galettes de polenta, c'est délicieux !

Par Célia Papaïx ·

Galettes de polenta

Croustillantes à l'extérieur, fondantes à l'intérieur… les galettes de polenta sont vraiment trop gourmandes, alors adoptez-les vite !

On n'a pas pour habitude de cuisiner de la polenta. Pourtant, elle peut se décliner sous de nombreuses recettes gourmandes. Avec des champignons par exemple, c'est une tuerie ! Alors pour changer des galettes de pommes de terre et de légumes traditionnelles, que diriez-vous de réaliser des galettes de polenta ? C'est très facile à préparer et vos papilles vont adorer ! Vous pourrez même proposer des frites de polenta à l'apéro, vos invités vont en redemander.

Recette Galettes de polenta

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 750 ml de lait
  • 180 g de polenta
  • 2 jaunes d'oeufs
  • 25 g de beurre
  • 100 g de parmesan
  • 1 pincée de noix de muscade
  • sel, poivre
  • 2 c. à soupe de huile

Préparation

1
Faire chauffer le lait dans une casserole. Une fois à ébullition, verser la polenta et laisser cuire pendant 10 minutes en remuant en continu.
2
Hors du feu, ajouter les jaunes d'oeufs, le beurre coupé en morceaux et le parmesan puis bien mélanger. Assaisonner de sel, poivre et noix de muscade.
3
Verser cette préparation dans un grand plat recouvert de papier sulfurisé puis laisser reposer 20 minutes.
4
Découper des cercles de polenta et les faire cuire dans une poêle avec de l'huile bien chaude. Elles doivent être bien dorées des deux côtés.
Facile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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