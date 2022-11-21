Découvrez la gourmandise et l'originalité des galettes de polenta, c'est délicieux !

Croustillantes à l'extérieur, fondantes à l'intérieur… les galettes de polenta sont vraiment trop gourmandes, alors adoptez-les vite !
On n'a pas pour habitude de cuisiner de la polenta. Pourtant, elle peut se décliner sous de nombreuses recettes gourmandes. Avec des champignons par exemple, c'est une tuerie ! Alors pour changer des galettes de pommes de terre et de légumes traditionnelles, que diriez-vous de réaliser des galettes de polenta ? C'est très facile à préparer et vos papilles vont adorer ! Vous pourrez même proposer des frites de polenta à l'apéro, vos invités vont en redemander.
Recette Galettes de polenta
Ingrédients
- 750 ml de lait
- 180 g de polenta
- 2 jaunes d'oeufs
- 25 g de beurre
- 100 g de parmesan
- 1 pincée de noix de muscade
- sel, poivre
- 2 c. à soupe de huile
Préparation
1
Faire chauffer le lait dans une casserole. Une fois à ébullition, verser la polenta et laisser cuire pendant 10 minutes en remuant en continu.
2
Hors du feu, ajouter les jaunes d'oeufs, le beurre coupé en morceaux et le parmesan puis bien mélanger. Assaisonner de sel, poivre et noix de muscade.
3
Verser cette préparation dans un grand plat recouvert de papier sulfurisé puis laisser reposer 20 minutes.
4
Découper des cercles de polenta et les faire cuire dans une poêle avec de l'huile bien chaude. Elles doivent être bien dorées des deux côtés.