Croustillez de plaisir pour ces galettes de pommes de terre ultra-croustillantes, c'est trop facile à faire chez vous !

Par Célia Papaïx ·

Galettes de pommes de terre croustillantes (crispy smashed potatoes)

Vous allez impressionner plus d'une papille avec la recette la plus facile au monde de pommes de terre croustillantes ! Et on vous promet que vous n'allez pas arrêter de vouloir en manger…

Simplement à tremper dans une sauce gourmande faite maison ou alors pour accompagner des boulettes de viande à la sauce aux champignons (c'est délicieux), ces galettes de pommes de terre sont incroyablement irrésistibles ! Croustillantes à souhait mais surtout ultra-faciles à reproduire à la maison, vous ne vous passerez plus des crispy smashed potatoes. Et si vous voulez votre dose de fromage bien coulant, osez la galette de pommes de terre fourrée au fromage, on ne peut pas faire plus gourmand !

Recette Galettes de pommes de terre croustillantes (crispy smashed potatoes)

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 01:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 500 g de pomme de terre
  • 3 c. à soupe de huile d'olive
  • sel, poivre
  • 1 c. à soupe de ail en poudre
  • 1 c. à soupe de persil ciselé

Préparation

1
Découper les pommes de terre en cubes et les faire cuire dans de l'eau bouillante pendant environ 35 minutes pour qu'elles soient bien tendres.
2
Les égoutter puis les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson.
3
À l'aide d'un verre, les écraser légèrement. Arroser d'huile d'olive, saler, poivrer et saupoudrer d'ail en poudre et de persil ciselé.
4
Enfourner 30 à 40 minutes à 200°C pour qu'elles soient bien croustillantes et dorées !
L'astuce du chef
Varier les plaisirs en changeant les épices : paprika, piment, cumin...
FacileVégétarien
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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