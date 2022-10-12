Le gâteau 5 4 3 2 1 aux pommes est le plus facile (et le plus gourmand) au monde !

Par Célia Papaïx ·

Gâteau 5 4 3 2 1 aux pommes

C'est certainement le gâteau le plus simple de la terre ! Et pour retenir les proportions, rien de bien compliqué avec la règle 5 4 3 2 1.

Un gâteau 5 4 3 2 1, c'est quoi ? C'est simplement un moyen mnémotechnique pour retenir les mesures de ce gâteau ! Aujourd'hui, on met des pommes pour le parfumer mais vous pouvez le rendre encore plus gourmand avec des petites pépites de chocolat ou simplement avec l'arôme de votre choix (cannelle, vanille, citron…). Pour le goûter ou en fin de repas, vos papilles vont adorer cette recette on ne peut plus facile à reproduire à la maison.

Recette Gâteau 5 4 3 2 1 aux pommes

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 5 c. à soupe de farine (bien bombées)
  • 4 c. à soupe de sucre
  • 3 c. à soupe de lait
  • 2 c. à soupe de huile neutre
  • 1 oeuf
  • 1/2 sachet de levure
  • 3 pommes

Préparation

1
Mélanger la farine, le sucre, le lait, l'huile, l'oeuf et la levure jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse.
2
Peler, épépiner et trancher les pommes en fines lamelles.
3
Verser la pâte dans un moule chemisé et disposer les lamelles de pommes par-dessus.
4
Enfourner 25 minutes à 200°C. Démouler et c'est prêt !
GâteauFruitsFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Vous avez des pommes ? Alors préparez vite ce fameux gâteau invisible aux pommes absolument parfait !
Vous avez des pommes ? Alors préparez vite ce fameux gâteau invisible aux pommes absolument parfait !
Gâteau aux pommes allemand
Gâteau aux pommes allemand
Gâteau moelleux aux pommes
Gâteau moelleux aux pommes
Gâteau fondant aux pommes
Gâteau fondant aux pommes
Gâteau aux pommes moelleux de Cyril Lignac
Gâteau aux pommes moelleux de Cyril Lignac
Gâteau de lard et de pommes de terre au cœur raclette
Gâteau de lard et de pommes de terre au cœur raclette
Gâteau aux pommes, noix et orange
Gâteau aux pommes, noix et orange
Gâteau aux pommes et au mascarpone
Gâteau aux pommes et au mascarpone
Gâteau facile aux pommes caramélisées
Gâteau facile aux pommes caramélisées
Gâteau aux pommes, chocolat blanc et mascarpone
Gâteau aux pommes, chocolat blanc et mascarpone