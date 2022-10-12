Le gâteau 5 4 3 2 1 aux pommes est le plus facile (et le plus gourmand) au monde !

C'est certainement le gâteau le plus simple de la terre ! Et pour retenir les proportions, rien de bien compliqué avec la règle 5 4 3 2 1.
Un gâteau 5 4 3 2 1, c'est quoi ? C'est simplement un moyen mnémotechnique pour retenir les mesures de ce gâteau ! Aujourd'hui, on met des pommes pour le parfumer mais vous pouvez le rendre encore plus gourmand avec des petites pépites de chocolat ou simplement avec l'arôme de votre choix (cannelle, vanille, citron…). Pour le goûter ou en fin de repas, vos papilles vont adorer cette recette on ne peut plus facile à reproduire à la maison.
Recette Gâteau 5 4 3 2 1 aux pommes
Ingrédients
- 5 c. à soupe de farine (bien bombées)
- 4 c. à soupe de sucre
- 3 c. à soupe de lait
- 2 c. à soupe de huile neutre
- 1 oeuf
- 1/2 sachet de levure
- 3 pommes
Préparation
1
Mélanger la farine, le sucre, le lait, l'huile, l'oeuf et la levure jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse.
2
Peler, épépiner et trancher les pommes en fines lamelles.
3
Verser la pâte dans un moule chemisé et disposer les lamelles de pommes par-dessus.
4
Enfourner 25 minutes à 200°C. Démouler et c'est prêt !