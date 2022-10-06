Ce soufflé au chocolat très gourmand et inratable va vous couper le souffle !

Moelleux, aérien et vraiment trop gourmand, ce dessert tout choco va rendre vos papilles folles !
Le soufflé se décline aussi bien en version salée qu'en version sucrée. Du plus cheesy au reblochon idéal pour cet hiver au plus acidulé au citron parfait pour ensoleiller vos repas, le soufflé n'est vraiment pas compliqué à réaliser contrairement à ce que vous pensez. Et c'est un pur plaisir de plonger sa cuillère dans un soufflé au chocolat maison… Dans cette recette, on n'utilise qu'un seul jaune d'œuf. Mais ne les jetez pas ! Vous pourrez les garder pour réaliser des œufs Bénédicte et leur délicieuse sauce hollandaise à l'occasion de votre prochain brunch.
Recette Soufflé au chocolat
Ingrédients
- 100 g de chocolat
- 1 jaune d'oeuf
- 10 g de maïzena
- 10 cl de lait
- 3 blancs d'oeufs
- 30 g de sucre
- beurre (pour les moules)
- sucre en poudre (pour les moules)
Préparation
1
Faire fondre le chocolat au micro-ondes ou au bain-marie.
2
Pendant ce temps, fouetter le jaune d'oeuf avec la maïzena.
3
Dans une casserole, faire chauffer le lait. Une fois chaud, le verser dans le mélange jaune d'oeuf/maïzena en remuant vivement.
4
Remettre le tout sur feu doux afin de faire épaissir. Attention à remuer en continu !
5
Retirer du feu et mélanger cette préparation avec le chocolat fondu jusqu'à l'obtention d'une texture lisse et brillante.
6
Monter les blancs d'oeufs en neige. Une fois qu'ils commencent à être légèrement fermes, ajouter le sucre en pluie et continuer de battre pendant environ 1 minute.
7
Incorporer les blancs d'oeufs dans la préparation au chocolat délicatement avec une spatule pour ne pas les "casser".
8
Beurrer et sucrer des petits ramequins. Tapoter pour retirer l'excédent avant de les remplir aux 3/4.
9
Enfourner 12 à 15 minutes dans un four préchauffé à 180°C. Ne pas ouvrir le four pendant la cuisson, sinon les soufflés vont retomber.