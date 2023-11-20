Gâtez vos papilles avec ce délicieux gâteau à l'orange et aux épices de Noël !

Voici une recette merveilleuse à tester de toute urgence : un gâteau à l'orange et aux épices de Noël. Vos papilles vont vivre un moment de gourmandise magique !
Pour les fêtes de fin d'année (mais pas que), que diriez-vous d'un gâteau à l'orange et aux épices ? Ces saveurs de Noël vont enchanter petits et grands en une seule bouchée ! Ce gâteau est très facile à réaliser et le résultat est très moelleux, vos invités vous réclameront forcément votre petit secret… Idéal pour changer du pain d'épices traditionnel, ce dessert sera dévoré en un rien de temps ! Et d'ailleurs, en parlant de pain d'épices, on vous recommande vivement cette recette aux clémentines très gourmande.
Recette Gâteau à l'orange et aux épices de Noël
Ingrédients
- 1 orange non traitée
- 2 oeufs
- 125 g de cassonade
- 1 c. à soupe de extrait de vanille liquide
- 1 c. à café de mélange quatre-épices
- 17,5 cl de crème liquide entière
- 160 g de farine
- 1 sachet de levure chimique
- 125 g de dés d'oranges confites
- Pour décorer :
- sucre glace
- tranches d'oranges confites
Préparation
1
Râper finement les zestes d'orange et réserver.
2
Séparer les blancs des jaunes des oeufs. Monter les blancs en neige jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. Battre les jaunes avec le sucre jusqu'à la préparation double de volume et blanchisse.
3
Ajouter l'extrait de vanille, les zestes d'orange et le mélange quatre-épices. Verser la crème liquide et bien mélanger pour lisser la pâte.
4
Ajouter la farine mélangée à la levure et aux dés d'oranges confites en plusieurs fois et bien mélanger entre chaque ajout pour ne pas avoir de grumeaux.
5
Incorporer les blancs d'oeufs montés en neige à l'aide d'une maryse et mélanger délicatement.
6
Verser dans un moule à cake beurré et fariné (ou recouvert de papier sulfurisé) puis enfourner 45 minutes à 180°C.
7
Pour vérifier la cuisson, planter la lame d'un couteau au centre du cake : elle doit ressortir sèche. Sinon, poursuivre la cuisson quelques minutes.
8
À la sortie du four, laisser refroidir pour démouler le gâteau. Saupoudrer de sucre glace et déposer quelques tranches d'oranges confites par-dessus pour décorer.