Pour la pause goûter, osez le gâteau au yaourt parfumé au citron et aux myrtilles, un délice rapide et facile à préparer

Par Célia Papaïx ·

Gâteau au yaourt, citron et myrtilles

Les myrtilles et le citron se marient à merveille dans ce gâteau au yaourt très simple à refaire chez vous ! Une recette à réaliser avec les enfants pour le goûter.

Pour pimper un peu votre gâteau au yaourt tout simple, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez ! Fruits frais, fruits secs, chocolat, fruits à coque, citron… Bref, aucune limite pour se faire plaisir à l'heure du goûter ! On vous présente une version de gâteau au yaourt avec des myrtilles et des zestes de citron, une vraie bouchée de gourmandise. Cette recette est prête en un rien de temps et toutes les papilles se régaleront. Si vous cherchez d'autres idées de gâteaux simples et rapides à préparer, voici 5 recettes de gâteaux express mais très gourmands !

Recette Gâteau au yaourt, citron et myrtilles

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pot de yaourt nature
  • 3 pots de farine
  • 1 pot de sucre
  • 1 sachet de levure chimique
  • 3 oeufs
  • 50 g de beurre fondu
  • 500 g de myrtilles
  • 1 citron jaune non traité

Préparation

1
Mélanger le yaourt avec la farine, le sucre, la levure, les oeufs et le beurre fondu jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène.
2
Râper le zeste de citron et récupérer le jus. Verser dans la pâte et mélanger puis ajouter les myrtilles lavées et séchées, remuer rapidement sans écraser les fruits.
3
Verser la pâte dans une moule beurré et fariné (ou recouvert de papier sulfurisé).
4
Enfourner 25 à 30 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson en plantant la lame d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
5
Laisser refroidir, démouler et déguster !
L'astuce du chef
Râper un autre zeste de citron par-dessus le gâteau avant de le servir pour encore plus de fraîcheur !
GâteauGouterFacileRapideFruits
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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