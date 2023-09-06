Pour la pause goûter, osez le gâteau au yaourt parfumé au citron et aux myrtilles, un délice rapide et facile à préparer

Les myrtilles et le citron se marient à merveille dans ce gâteau au yaourt très simple à refaire chez vous ! Une recette à réaliser avec les enfants pour le goûter.
Pour pimper un peu votre gâteau au yaourt tout simple, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez ! Fruits frais, fruits secs, chocolat, fruits à coque, citron… Bref, aucune limite pour se faire plaisir à l'heure du goûter ! On vous présente une version de gâteau au yaourt avec des myrtilles et des zestes de citron, une vraie bouchée de gourmandise. Cette recette est prête en un rien de temps et toutes les papilles se régaleront. Si vous cherchez d'autres idées de gâteaux simples et rapides à préparer, voici 5 recettes de gâteaux express mais très gourmands !
Recette Gâteau au yaourt, citron et myrtilles
Ingrédients
- 1 pot de yaourt nature
- 3 pots de farine
- 1 pot de sucre
- 1 sachet de levure chimique
- 3 oeufs
- 50 g de beurre fondu
- 500 g de myrtilles
- 1 citron jaune non traité
Préparation
1
Mélanger le yaourt avec la farine, le sucre, la levure, les oeufs et le beurre fondu jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène.
2
Râper le zeste de citron et récupérer le jus. Verser dans la pâte et mélanger puis ajouter les myrtilles lavées et séchées, remuer rapidement sans écraser les fruits.
3
Verser la pâte dans une moule beurré et fariné (ou recouvert de papier sulfurisé).
4
Enfourner 25 à 30 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson en plantant la lame d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
5
Laisser refroidir, démouler et déguster !
L'astuce du chef
Râper un autre zeste de citron par-dessus le gâteau avant de le servir pour encore plus de fraîcheur !