La recette des muffins healthy aux myrtilles et citron sans beurre, un dessert facile et ultra-moelleux

Ces muffins aux myrtilles et au citron sans beurre prouvent qu'il est possible de se faire plaisir sans culpabiliser ! En remplaçant le beurre par de la compote de pommes (maison, c'est meilleur), cette recette allégée conserve tout le moelleux des muffins traditionnels tout en réduisant les matières grasses. Les myrtilles, véritables bombes d'antioxydants, s'associent parfaitement au parfum frais et acidulé du citron. Parfaits pour le petit-déjeuner, le goûter ou pour accompagner le café en fin de repas, ces muffins légers sont prêts en 30 minutes trop chrono. Et promis, la recette est ultra-simple à refaire chez vous !
Recette Muffins aux myrtilles et citron (sans beurre)
Ingrédients
- 200 g de farine semi-complète
- 100 g de sucre roux
- 2 oeufs
- 150 ml de lait
- 100 g de compote de pommes sans sucre
- 150 g de myrtilles fraîches
- 1 citron jaune non traité
- 1 sachet de levure
- 1 pincée de sel
- 1 c. à café de extrait de vanille
Préparation
1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Dans un saladier, mélanger la farine, la levure et le sel.
3
Dans un autre saladier, battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter la compote, le lait, le zeste du citron et 1 cuillère à soupe de jus ainsi que l'extrait de vanille. Bien mélanger.
4
Verser progressivement ce mélange sur le mélange sec en remuant sans cesse.
5
Mélanger les myrtilles avec un peu de farine pour éviter qu'elles ne tombent au fond des muffins (environ 1 cuillère à soupe). Ajouter les myrtilles enrobées dans la pâte et remuer délicatement.
6
Verser dans des moules à muffins légèrement graissés ou dans des caissettes en papier. Déposer deux ou trois myrtilles par-dessus avant d'enfourner 20 à 25 minutes.
7
Vérifier la cuisson en plantant la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
8
Laisser refroidir 5 à 10 minutes avant de démouler.