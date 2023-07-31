Préparez votre confiture de myrtilles maison pour tartiner vos matins de gourmandise toute l'année !

Par Célia Papaïx ·

Confiture de myrtilles

Pour régaler vos papilles toute l'année avec de la confiture de myrtilles maison, voici une recette ultra-simple et rapide à reproduire !

Fraises, figues, framboises, cerises… Faire sa confiture maison, c'est tellement simple. Un tant pour tant de fruits et de sucre blanc, on laisse mijoter, on met en pots et voilà. C'est tout ! Aujourd'hui, on profite de la saison des myrtilles pour faire le plein de gourmandise toute l'année ! Sur les tartines au petit-déjeuner, dans un dessert frais et fruité, dans un yaourt nature, sur des crêpes… Vous allez vous régaler ! Elle sera parfaite pour une babka généreuse, à découvrir de toute urgence.

Recette Confiture de myrtilles

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1,2 kg de myrtilles
  • 1,2 kg de sucre blanc cristallisé

Préparation

1
Laver les myrtilles et les équeuter. Les peser pour ajuster le poids du sucre (il faut un tant pour tant de fruits et de sucre).
2
Verser le sucre sur les myrtilles, mélanger et laisser macérer quelques heures.
3
Déposer le tout dans un confiturier (ou casserole en inox) et porter à ébullition. Compter 15 à 20 minutes à partir de ce moment-là.
4
Laisser cuire à feu vif en remuant régulièrement. Écraser légèrement les myrtilles quelques minutes avant la fin de la cuisson.
5
Pour vérifier si la confiture est prête, verser quelques gouttes dans une assiette et la pencher : si la confiture coule trop vite, poursuivre la cuisson. Si elle reste presque figée, elle est prête.
6
Verser dans des pots, les fermer et les retourner tout de suite pendant une minute. Laisser ensuite complètement refroidir à l'endroit.
FruitsFacilePetit-déjeuner
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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