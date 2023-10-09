Improvisez un gâteau très moelleux aux poires et aux noisettes, il aura du succès à l'heure du goûter !

Par Célia Papaïx ·

Gâteau aux poires et noisettes

Voici une idée de recette absolument irrésistible pour le goûter : un gâteau aux poires et aux noisettes. Très moelleux et bien sûr, très facile à préparer, vous en voudrez tous les jours !

Le gâteau est moelleux, les poires sont fondantes, les noisettes sont croquantes. Nos papilles sont comblées ! Cette recette de gâteau automnal aux poires et aux noisettes ne manquera pas de ravir tous les gourmands à l'heure du goûter. En plus, c'est ultra-simple à reproduire chez vous, on vous promet que vous ne pourrez plus vous en passer. Vous pouvez varier les plaisirs avec une version aux noix et pépites de chocolat, c'est sublime !

Recette Gâteau aux poires et noisettes

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 oeufs
  • 150 g de sucre
  • 100 g de beurre
  • 1 yaourt nature
  • 200 g de farine
  • 50 g de poudre de noisettes
  • 1 sachet de levure chimique
  • 50 g de noisettes entières
  • 3 poires
  • miel (facultatif)

Préparation

1
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que la préparation blanchisse et "mousse". Verser le beurre fondu et le yaourt. Bien mélanger.
2
Incorporer ensuite la farine, la poudre de noisettes et la levure puis mélanger jusqu'à ce que la préparation soit homogène.
3
Hacher les noisettes grossièrement et ajouter les 3/4 dans la pâte. Mélanger et verser dans un moule beurré et fariné (ou recouvert de papier sulfurisé).
4
Laver et éplucher les poires. Retirer les trognons et les couper en lamelles. Les déposer par-dessus le gâteau et parsemer avec les noisettes restantes.
5
Arroser avec un filet de miel pour caraméliser (optionnel) et enfourner 40 à 45 minutes à 180°C.
6
Planter la pointe d'un couteau pour vérifier la cuisson. Laisser refroidir avant de déguster !
GâteauFacileGouterAutomne
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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