Improvisez un gâteau très moelleux aux poires et aux noisettes, il aura du succès à l'heure du goûter !

Voici une idée de recette absolument irrésistible pour le goûter : un gâteau aux poires et aux noisettes. Très moelleux et bien sûr, très facile à préparer, vous en voudrez tous les jours !
Le gâteau est moelleux, les poires sont fondantes, les noisettes sont croquantes. Nos papilles sont comblées ! Cette recette de gâteau automnal aux poires et aux noisettes ne manquera pas de ravir tous les gourmands à l'heure du goûter. En plus, c'est ultra-simple à reproduire chez vous, on vous promet que vous ne pourrez plus vous en passer. Vous pouvez varier les plaisirs avec une version aux noix et pépites de chocolat, c'est sublime !
Recette Gâteau aux poires et noisettes
Ingrédients
- 3 oeufs
- 150 g de sucre
- 100 g de beurre
- 1 yaourt nature
- 200 g de farine
- 50 g de poudre de noisettes
- 1 sachet de levure chimique
- 50 g de noisettes entières
- 3 poires
- miel (facultatif)
Préparation
1
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que la préparation blanchisse et "mousse". Verser le beurre fondu et le yaourt. Bien mélanger.
2
Incorporer ensuite la farine, la poudre de noisettes et la levure puis mélanger jusqu'à ce que la préparation soit homogène.
3
Hacher les noisettes grossièrement et ajouter les 3/4 dans la pâte. Mélanger et verser dans un moule beurré et fariné (ou recouvert de papier sulfurisé).
4
Laver et éplucher les poires. Retirer les trognons et les couper en lamelles. Les déposer par-dessus le gâteau et parsemer avec les noisettes restantes.
5
Arroser avec un filet de miel pour caraméliser (optionnel) et enfourner 40 à 45 minutes à 180°C.
6
Planter la pointe d'un couteau pour vérifier la cuisson. Laisser refroidir avant de déguster !