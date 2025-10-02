Crumble poires noisettes : un dessert familial réussi

Crumble aux poires et noisettes

Capturez toute la douceur de l'automne dans un dessert gourmand et réconfortant avec le crumble aux poires et noisettes ! Cette recette de crumble aux poires associe la tendresse des fruits au croquant des noisettes pour créer un dessert irrésistible. Simple à réaliser et parfumé aux épices douces, ce crumble aux poires ravira toute la famille lors des repas ou goûters d'automne. On vous recommande de le déguster encore un peu tiède pour encore plus de gourmandise... Rien qu'à l'odeur, vous allez saliver d'envie !

Recette Crumble aux poires et noisettes

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 6 poires bien mûres
  • 150 g de farine
  • 100 g de beurre
  • 80 g de sucre roux
  • 60 g de noisettes concassées
  • 1 c. à café de cannelle
  • 1/2 c. à café de vanille en poudre
  • 2 c. à soupe de cassonade
  • 1 pincée de sel

Préparation

1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Éplucher les poires et les couper en quartiers. Les disposer dans un plat à gratin beurré et saupoudrer de cannelle et cassonade.
3
Réaliser la pâte à crumble : mélanger la farine avec le sucre roux, la vanille et le sel. Incorporer le beurre froid coupé en morceaux et pétrir du bout des doigts jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse.
4
Parsemer sur les poires ainsi que les noisettes concassées. Enfourner 35 à 45 minutes pour que le crumble soit bien doré.
