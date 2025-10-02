Crumble poires noisettes : un dessert familial réussi

Par Célia Papaïx
·Publié le 02/10/2025 à 12:00
Capturez toute la douceur de l'automne dans un dessert gourmand et réconfortant avec le crumble aux poires et noisettes ! Cette recette de crumble aux poires associe la tendresse des fruits au croquant des noisettes pour créer un dessert irrésistible. Simple à réaliser et parfumé aux épices douces, ce crumble aux poires ravira toute la famille lors des repas ou goûters d'automne. On vous recommande de le déguster encore un peu tiède pour encore plus de gourmandise... Rien qu'à l'odeur, vous allez saliver d'envie !