Craquez pour ce gâteau aux poires, chocolat et noix, un délice automnal dont on ne se passera plus !

Très facile à refaire chez vous, ce gâteau est parfait pour l'automne avec ses saveurs gourmandes, fruitées et cacaotées ! Les noix croquantes subliment la recette.
Avec une base de gâteau au yaourt (très facile à mémoriser), ce dessert automnal va faire craquer tous les gourmands autour de la table ! Des poires fondantes, du chocolat coulant et des noix croquantes. Est-ce que ce ne serait pas la recette du bonheur ? Nous, on pense que si… Si vous préférez un dessert plus light, on vous propose ces muffins allégés aux poires et aux noix. Et si vous voulez encore plus de gourmandise, goûtez cette tarte rustique aux poires et au chocolat, vous n'allez pas y résister !
Recette Gâteau aux poires, pépites de chocolat et noix
Ingrédients
- 1 yaourt nature
- 3 pots de farine
- 1 pot de sucre
- 3 oeufs
- 1 sachet de levure
- 2 c. à soupe de beurre
- 2 poires
- 100 g de pépites de chocolat
- 100 g de noix
Préparation
1
Mélanger le yaourt avec la farine, le sucre, les oeufs, la levure et le beurre fondu jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène.
2
Peler et retirer les trognons des poires. Les découper en cubes et les intégrer dans la pâte.
3
Ajouter les pépites de chocolat et les noix concassées. Bien mélanger.
4
Verser la pâte dans un moule à gâteau beurre et fariné (ou chemisé de papier sulfurisé) et enfourner à 190°C pendant 35 minutes environ. Vérifier la cuisson avec un couteau.
5
Laisser refroidir le gâteau avant de le déguster !