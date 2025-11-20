Poires rôties au miel et noisettes : le dessert d'automne simple et rapide

Par Célia Papaïx ·

Les poires rôties au miel et aux noisettes sont le dessert parfait pour terminer un repas sur une touche douce et légère ! Faciles à préparer et prêtes en moins de 25 minutes, elles allient le fondant du fruit chaud et caramélisé avec le croquant des fruits secs. Remplacez les noisettes par des noix ou des noix de pécan si vous les préférez ! C'est un dessert automnal simple, rapide, parfumé et ultra-réconfortant. Il vous réconciliera avec les poires, on vous le garantit !

Recette Poires rôties au miel et noisettes

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 poires mûres (Williams ou Conférence)
  • 2 c. à soupe de miel
  • 1 poignée de noisettes concassées
  • beurre
  • jus de citron

Préparation

1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Éplucher et couper les poires en deux dans le sens de la longueur. Retirer le coeur et les déposer dans un plat qui passe au four.
3
Arroser de jus de citron et de miel et mélanger délicatement. Ajouter quelques noisettes de beurre un peu partout puis parsemer de noisettes concassées.
4
Enfourner 20 minutes environ, les poires doivent être bien fondantes et caramélisées.
5
Servir les poires rôties encore tièdes !
Fruits Dessert facile Dessert aux fruits Facile Rapide Automne
