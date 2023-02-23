Pour un goûter parfait, craquez pour ce cake moelleux au chocolat et aux noisettes

Très gourmand et très facile à réaliser à la maison, le cake au chocolat et aux noisettes va enchanter vos papilles !
Après la version acidulée au citron et aux noisettes, fondez pour la douceur et la gourmandise du cake au chocolat et aux noisettes ! Un gâteau parfait à l'heure du goûter ou dès le petit-déjeuner. Son moelleux et son croquant vont ravir vos papilles on vous le promet ! Et puis, tout le monde adore les cakes n'est-ce pas ? Alors on se fait une tranche ? Si vous voulez un goûter plus léger et sans culpabiliser, faites-vous plaisir avec ce cake healthy au chocolat.
Recette Cake moelleux au chocolat et aux noisettes
Ingrédients
- Pour le cake :
- 1 pot de yaourt
- 3 oeufs
- 1 pot de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 3 pots de farine
- 1 sachet de levure
- 1 pot de poudre de noisettes
- 1/2 pot d'huile de noisette (ou huile neutre)
- 100 g de pépites de chocolat
- Pour le glaçage :
- 100 g de chocolat noir
- 100 ml de crème liquide
- 1 grosse poignée de noisettes entières
Préparation
1
Mélanger le yaourt, les oeufs, le sucre et le sucre vanillé. Ajouter la farine, la levure et la poudre de noisettes.
2
Bien remuer puis verser l'huile jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène. Incorporer alors les pépites de chocolat et verser dans un moule à cake beurré et fariné (ou chemisé).
3
Enfourner à 180°C pendant 30 à 40 minutes. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche. Laisser refroidir sur une grille.
4
Concasser le chocolat et faire chauffer la crème liquide. Une fois à ébullition, la verser en trois fois sur le chocolat en mélangeant entre chaque ajout.
5
Quand le glaçage est bien lisse, verser sur le cake refroidi et parsemer de noisettes concassées. Laisser durcir et savourer !