Pour un goûter parfait, craquez pour ce cake moelleux au chocolat et aux noisettes

Par Célia Papaïx ·

Cake moelleux au chocolat et aux noisettes

Très gourmand et très facile à réaliser à la maison, le cake au chocolat et aux noisettes va enchanter vos papilles !

Après la version acidulée au citron et aux noisettes, fondez pour la douceur et la gourmandise du cake au chocolat et aux noisettes ! Un gâteau parfait à l'heure du goûter ou dès le petit-déjeuner. Son moelleux et son croquant vont ravir vos papilles on vous le promet ! Et puis, tout le monde adore les cakes n'est-ce pas ? Alors on se fait une tranche ? Si vous voulez un goûter plus léger et sans culpabiliser, faites-vous plaisir avec ce cake healthy au chocolat.

Recette Cake moelleux au chocolat et aux noisettes

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour le cake :
  • 1 pot de yaourt
  • 3 oeufs
  • 1 pot de sucre
  • 1 sachet de sucre vanillé
  • 3 pots de farine
  • 1 sachet de levure
  • 1 pot de poudre de noisettes
  • 1/2 pot d'huile de noisette (ou huile neutre)
  • 100 g de pépites de chocolat
  • Pour le glaçage :
  • 100 g de chocolat noir
  • 100 ml de crème liquide
  • 1 grosse poignée de noisettes entières

Préparation

1
Mélanger le yaourt, les oeufs, le sucre et le sucre vanillé. Ajouter la farine, la levure et la poudre de noisettes.
2
Bien remuer puis verser l'huile jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène. Incorporer alors les pépites de chocolat et verser dans un moule à cake beurré et fariné (ou chemisé).
3
Enfourner à 180°C pendant 30 à 40 minutes. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche. Laisser refroidir sur une grille.
4
Concasser le chocolat et faire chauffer la crème liquide. Une fois à ébullition, la verser en trois fois sur le chocolat en mélangeant entre chaque ajout.
5
Quand le glaçage est bien lisse, verser sur le cake refroidi et parsemer de noisettes concassées. Laisser durcir et savourer !
CakeGâteauGouterFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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