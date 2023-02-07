Vos papilles vont fondre de gourmandise pour la douceur du gâteau aux pommes et au caramel !

Par Célia Papaïx ·

Gâteau aux pommes et au caramel

Voici la recette parfaite pour terminer le repas sur une touche sucrée ou à l'heure du goûter : le gâteau aux pommes et au caramel beurre salé. Un vrai délice !

Si vous êtes déjà fan du gâteau aux pommes classique, alors vous devriez adorer cette gourmandise au caramel beurre salé ! Très moelleux, ultra-simple à préparer chez vous et super savoureux, ce gâteau va renverser vos papilles. Petits et grands gourmands vont en redemander, on vous le garantit. Essayez aussi cette recette de brownie au chocolat et au caramel, elle devrait ravir le chocolavore qui se cache en vous. Découvrez aussi toutes nos recettes pour un goûter rapide et réussi !

Recette Gâteau aux pommes et au caramel

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour le caramel beurre salé :
  • 150 g de sucre
  • 60 g de beurre salé
  • 200 ml de crème liquide entière
  • Pour le gâteau :
  • 3 pommes
  • 100 g de sucre
  • 3 oeufs
  • 100 g de farine
  • 1 sachet de levure
  • 100 g de beurre fondu

Préparation

1
Faire fondre le sucre dans une casserole avec une cuillère à soupe d'eau jusqu'à ce qu'il colore (ne pas mélanger).
2
Ajouter le beurre coupé en morceaux et bien mélanger puis verser la crème liquide. Mélanger jusqu'à ce que le caramel épaississe.
3
Verser le caramel dans un moule beurré puis ajouter les pommes coupées en lamelles.
4
Battre le sucre avec les oeufs et ajouter la farine, la levure et le beurre fondu. Bien remuer jusqu'à ce que la préparation soit bien lisse et homogène.
5
Verser sur les pommes et enfourner 30 minutes à 190°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau, elle doit ressortir sèche.
6
Laisser refroidir quelques minutes et démouler avant de déguster le gâteau encore un peu tiède !
GâteauFruitsFacileRapideGouter
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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