Vos papilles vont fondre de gourmandise pour la douceur du gâteau aux pommes et au caramel !

Voici la recette parfaite pour terminer le repas sur une touche sucrée ou à l'heure du goûter : le gâteau aux pommes et au caramel beurre salé. Un vrai délice !
Si vous êtes déjà fan du gâteau aux pommes classique, alors vous devriez adorer cette gourmandise au caramel beurre salé ! Très moelleux, ultra-simple à préparer chez vous et super savoureux, ce gâteau va renverser vos papilles. Petits et grands gourmands vont en redemander, on vous le garantit. Essayez aussi cette recette de brownie au chocolat et au caramel, elle devrait ravir le chocolavore qui se cache en vous. Découvrez aussi toutes nos recettes pour un goûter rapide et réussi !
Recette Gâteau aux pommes et au caramel
Ingrédients
- Pour le caramel beurre salé :
- 150 g de sucre
- 60 g de beurre salé
- 200 ml de crème liquide entière
- Pour le gâteau :
- 3 pommes
- 100 g de sucre
- 3 oeufs
- 100 g de farine
- 1 sachet de levure
- 100 g de beurre fondu
Préparation
1
Faire fondre le sucre dans une casserole avec une cuillère à soupe d'eau jusqu'à ce qu'il colore (ne pas mélanger).
2
Ajouter le beurre coupé en morceaux et bien mélanger puis verser la crème liquide. Mélanger jusqu'à ce que le caramel épaississe.
3
Verser le caramel dans un moule beurré puis ajouter les pommes coupées en lamelles.
4
Battre le sucre avec les oeufs et ajouter la farine, la levure et le beurre fondu. Bien remuer jusqu'à ce que la préparation soit bien lisse et homogène.
5
Verser sur les pommes et enfourner 30 minutes à 190°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau, elle doit ressortir sèche.
6
Laisser refroidir quelques minutes et démouler avant de déguster le gâteau encore un peu tiède !