Tarte tatin aux pommes et caramel beurre salé, la recette traditionnelle facile et inratable

La tarte tatin aux pommes et caramel beurre salé est le dessert emblématique de la pâtisserie française ! Cette recette authentique revisitée légèrement associe la technique ancestrale de la tarte tatin avec la gourmandise moderne du caramel beurre salé. Les pommes fondantes et bien caramélisées sur une pâte feuilletée croustillante offrent un contraste de textures exceptionnel ! Parfaite pour les repas en famille ou les grandes occasions, cette tarte impressionnante se maîtrise avec les bonnes techniques, promis elle est inratable si vous suivez bien les étapes. Découvrez vite tous ses secrets !
Recette Tarte tatin aux pommes et caramel beurre salé
Ingrédients
- 1 pâte feuilletée
- 8 pommes Golden ou Granny Smith
- 150 g de Sucre en poudre
- 80 g de beurre demi-sel
- 3 c. à soupe de eau
- 1 c. à café de cannelle
- 1/2 jus de citron
Préparation
1
Éplucher et couper les pommes en quartiers épais. Arroser de jus de citron pour éviter qu'ils ne noircissent.
2
Dans un moule à tarte de 26 cm (ou une poêle allant au four), faire un caramel à sec avec le sucre et l'eau.
3
Hors du feu, ajouter le beurre demi-sel par morceaux. Mélanger pour que le caramel soit bien lisse.
4
Disposer les quartiers de pommes en rosace serrée sur le caramel et saupoudrer de cannelle.
5
Remettre sur feu moyen pendant 10 minutes pour faire caraméliser les pommes.
6
Recouvrir avec la pâte feuilletée en rentrant bien les bords. Piquer la pâte avec une fourchette.
7
Enfourner à 200°C pendant 25 à 30 minutes jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée et légèrement gonflée.
8
Laisser refroidir quelques minutes avant de démouler à l'envers sur un plat de service.
L'astuce du chef
Attention à ne pas faire brûler le caramel pour éviter l'amertume ! Il doit être coloré mais pas trop foncé.