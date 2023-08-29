Le moelleux de ce gâteau à la noix de coco et aux raisins secs vous transportera au paradis à l'heure du goûter

Pour la pause douceur du jour, fondez pour le gâteau moelleux à la noix de coco et aux raisins secs. Un dessert très facile à faire chez vous et qui fera chavirer les papilles de tous les gourmands !
Il est aussi moelleux qu'un nuage et vos papilles vont en redemander… Découvrez la gourmandise irrésistible du gâteau à la noix de coco et aux raisins secs ! Cette recette est très simple à réaliser à la maison et pour le goûter, on vous garantit qu'il fera son effet. À la place des raisins secs, vous pouvez mettre des morceaux d'ananas pour encore plus d'exotisme et de gourmandise. N'hésitez pas à saupoudrer votre gâteau avec de la noix de coco râpée avant de servir !
Recette Gâteau moelleux à la noix de coco et aux raisins secs
Ingrédients
- 100 g de beurre mou
- 150 g de Sucre en poudre
- 3 oeufs
- 5 c. à soupe de lait
- 1 c. à soupe de extrait liquide de vanille
- 170 g de farine
- 1 sachet de levure chimique
- 100 g de raisins secs
- 200 g de noix de coco râpée
Préparation
1
Battre le beurre mou et le sucre jusqu'à ce que le mélange soit bien crémeux. Incorporer les jaunes d'oeufs (ne pas jeter les blancs), le lait et la vanille. Bien mélanger.
2
Verser la farine et la levure, bien mélanger jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène. Ajouter alors les raisins secs.
3
Monter les blancs d'oeufs en neige jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. Incorporer la noix de coco râpée (en garder un peu pour la décoration) et mélanger délicatement à l'aide d'une spatule.
4
Ajouter cette préparation dans la pâte et remuer délicatement jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Verser dans un moule beurré et fariné et enfourner à 180°C pendant environ 40 minutes.
5
Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
6
À la sortie du four, démouler et décorer avec un peu de noix de coco râpée.