Ces gaufres briochées sont trop moelleuses, venez vite découvrir cette recette facile et originale !

Avec ses petits grains de sucre qui croquent sous la dent, ces gaufres briochées vont renverser vos papilles ! Il ne vous reste plus qu'à ajouter votre topping préféré et à vous régaler…
Et si on faisait cuire de la pâte à brioche dans un gaufrier ? Voici une recette merveilleuse de gaufre briochée, un véritable délice ! Presque comme des gaufres liégeoises mais en moins grasses, les gaufres briochées sont très simples à faire à la maison. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez réaliser le pétrissage à la main. Avec un peu d'huile de coude, vous obtiendrez une belle pâte élastique ! C'est une variante très originale et ultra-moelleuse dont vous ne pourrez plus vous passer à l'heure du goûter, tout comme les gaufres marbrées. Ne reste plus qu'à trouver le topping de vos rêves et le tour est joué ! Miam, on en salive d'avance…
Recette Gaufres briochées
Ingrédients
- 3 oeufs
- 750 g de farine
- 75 g de cassonade
- 9 g de sel
- 320 ml de lait
- 30 g de levure fraîche de boulanger
- 150 g de beurre demi-sel
- 180 g de sucre perlé
Préparation
1
Dans le bol du robot, ajouter les oeufs et recouvrir de farine. Verser la cassonade et le sel sur les bords.
2
Tiédir légèrement le lait et délayer la levure. Faire un puits dans la farine, et verser le lait.
3
Pétrir pendant 3 minutes à vitesse lente. Augmenter en vitesse moyenne et continuer de pétrir pendant 10 minutes.
4
Incorporer le beurre coupé en petits morceaux. Pétrir de nouveau pendant 10 minutes. Faire une boule de pâte dans le bol et laisser pousser sous un linge pendant 1h15 à température ambiante.
5
Quand la pâte a doublé de volume, ajouter les perles de sucre en dégazant la pâte. Diviser la pâte en boule de 100 g. Si la pâte colle, c'est normal : travailler avec les mains farinés.
6
Sur une plaque de cuisson fariné, déposer les pâtons en les espaçant car ils vont gonfler. Laisser pousser encore 30 minutes à température ambiante.
7
Faire cuire les boules de brioche dans un gaufrier à peine huilé pendant quelques minutes.
8
Déguster avec les toppings de votre choix !