Ces gaufres à la cannelle et aux pommes vont faire fondre vos papilles ! En plus, elles sont super faciles à préparer

Vous pouvez servir ces gaufres aux pommes et à la cannelle dès le petit-déjeuner, pour un brunch gourmand ou à l'heure du goûter. Petits et grands gourmands vont les adorer !
Le mariage des pommes avec la cannelle est vraiment merveilleux ! Si vous l'avez déjà adopté en version porridge prêt en 10 minutes, vous allez forcément craquer pour ces gaufres ! Elles sont à la fois très moelleuses à l'intérieur et croustillantes à l'extérieur et leur garniture de pommes fondantes aux noix de pécan craquantes… Miam, c'est un vrai délice absolument irrésistible ! La cannelle apporte la petite touche épicée qui fera fondre vos papilles, c'est divin. Alors n'attendez plus pour vous régaler avec ces gaufres aux pommes et à la cannelle très simples à réaliser !
Recette Gaufres à la cannelle et aux pommes
Ingrédients
- Pour les gaufres :
- 115 g de farine
- 2 c. à café de levure chimique
- 1/2 c. à café de cannelle en poudre
- 1 pincée de muscade moulue
- 1 pincée de sel
- 250 ml de lait
- 125 ml de compote de pommes
- 1 c. à soupe de huile neutre
- 1 c. à café de extrait liquide de vanille
- Pour la garniture :
- 2 c. à café de beurre
- 2 c. à café de cassonade
- cannelle (selon vos goûts)
- 1 pomme
- Quelques noix de pécan
Préparation
1
Préparer les pommes caramélisées : faire fondre le beurre avec la cassonade dans une poêle à feu doux.
2
Ajouter la cannelle, la pomme tranchée finement et les noix de pécan concassées grossièrement. Mélanger et laisser cuire doucement jusqu'à ce que les pommes soient bien fondantes.
3
Pour les gaufres, mélanger la farine, la levure, la cannelle, la muscade et le sel. Dans un autre saladier, mélanger le lait, la compote, l'huile et la vanille.
4
Mélanger les deux préparations jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène (attention de ne pas trop mélanger, ce n'est pas grave s'il reste quelques petits grumeaux).
5
Faire cuire les gaufres dans un gaufrier bien chaud et huilé. Les gaufres doivent être bien dorées.
6
Servir les gaufres avec les pommes caramélisées et déguster aussitôt !
L'astuce du chef
Ajouter un filet de sirop d'érable pour encore plus de gourmandise !