Ces gaufres à la cannelle et aux pommes vont faire fondre vos papilles ! En plus, elles sont super faciles à préparer

Par Célia Papaïx ·

Gaufres à la cannelle et aux pommes

Vous pouvez servir ces gaufres aux pommes et à la cannelle dès le petit-déjeuner, pour un brunch gourmand ou à l'heure du goûter. Petits et grands gourmands vont les adorer !

Le mariage des pommes avec la cannelle est vraiment merveilleux ! Si vous l'avez déjà adopté en version porridge prêt en 10 minutes, vous allez forcément craquer pour ces gaufres ! Elles sont à la fois très moelleuses à l'intérieur et croustillantes à l'extérieur et leur garniture de pommes fondantes aux noix de pécan craquantes… Miam, c'est un vrai délice absolument irrésistible ! La cannelle apporte la petite touche épicée qui fera fondre vos papilles, c'est divin. Alors n'attendez plus pour vous régaler avec ces gaufres aux pommes et à la cannelle très simples à réaliser !

Recette Gaufres à la cannelle et aux pommes

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour les gaufres :
  • 115 g de farine
  • 2 c. à café de levure chimique
  • 1/2 c. à café de cannelle en poudre
  • 1 pincée de muscade moulue
  • 1 pincée de sel
  • 250 ml de lait
  • 125 ml de compote de pommes
  • 1 c. à soupe de huile neutre
  • 1 c. à café de extrait liquide de vanille
  • Pour la garniture :
  • 2 c. à café de beurre
  • 2 c. à café de cassonade
  • cannelle (selon vos goûts)
  • 1 pomme
  • Quelques noix de pécan

Préparation

1
Préparer les pommes caramélisées : faire fondre le beurre avec la cassonade dans une poêle à feu doux.
2
Ajouter la cannelle, la pomme tranchée finement et les noix de pécan concassées grossièrement. Mélanger et laisser cuire doucement jusqu'à ce que les pommes soient bien fondantes.
3
Pour les gaufres, mélanger la farine, la levure, la cannelle, la muscade et le sel. Dans un autre saladier, mélanger le lait, la compote, l'huile et la vanille.
4
Mélanger les deux préparations jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène (attention de ne pas trop mélanger, ce n'est pas grave s'il reste quelques petits grumeaux).
5
Faire cuire les gaufres dans un gaufrier bien chaud et huilé. Les gaufres doivent être bien dorées.
6
Servir les gaufres avec les pommes caramélisées et déguster aussitôt !
L'astuce du chef
Ajouter un filet de sirop d'érable pour encore plus de gourmandise !
GaufreBrunchGouterPetit-déjeunerFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Tarte soleil aux pommes du Limousin AOP et cannelle
Tarte soleil aux pommes du Limousin AOP et cannelle
Confiture au potiron et pommes cannelle pour la saison
Confiture au potiron et pommes cannelle pour la saison
Gaufres de pommes de terre, courgettes et mozzarella
Gaufres de pommes de terre, courgettes et mozzarella
Vous avez des pommes ? Alors préparez vite ce fameux gâteau invisible aux pommes absolument parfait !
Vous avez des pommes ? Alors préparez vite ce fameux gâteau invisible aux pommes absolument parfait !
Macarons à la violette et à la cannelle
Macarons à la violette et à la cannelle
Gâteau aux clémentines et à la cannelle
Gâteau aux clémentines et à la cannelle
Gaufres aux pommes, cannelle et sirop d'érable
Gaufres aux pommes, cannelle et sirop d'érable
Gaufres de pommes de terre au fromage
Gaufres de pommes de terre au fromage
Gaufres salées de pommes de terre et fromage
Gaufres salées de pommes de terre et fromage
Gaufres de courgettes, pommes de terre et fromage
Gaufres de courgettes, pommes de terre et fromage