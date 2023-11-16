Le gratin dauphinois à la courge butternut, la recette parfaite pour se régaler en famille !

Par Célia Papaïx ·

Gratin dauphinois à la courge butternut

C'est un plat trop gourmand et très simple à refaire chez vous. Le gratin dauphinois de butternut va devenir votre recette de la saison préférée !

En automne, on mise sur les courges ! Et aujourd'hui, on revisite le classique gratin dauphinois avec de la courge butternut. Vous allez voir, c'est super gourmand ! Pour réaliser ce plat convivial, il n'y a rien de plus simple et on vous garantit que cette recette pas chère saura combler les papilles de toute la famille. Vous pouvez même conserver la peau de la courge butternut, elle est digeste mais il faudra bien la rincer avant. N'hésitez pas à varier les plaisirs avec cette version de gratin dauphinois aux épinards et au chèvre, c'est tellement bon ! 

Recette Gratin dauphinois à la courge butternut

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 01:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 courge butternut
  • 300 ml de crème fraîche épaisse
  • 100 ml de lait
  • 1 pincée de noix de muscade moulue
  • sel, poivre
  • 1 gousse d'ail
  • 50 g de parmesan

Préparation

1
Laver la courge butternut et la peler (ce n'est pas obligatoire, la peau se cuit très bien). Découper en lamelles plutôt fines.
2
Dans un bol, mélanger la crème fraîche, le lait, la noix de muscade, le sel et le poivre.
3
Frotter un plat à gratin avec la gousse d'ail épluchée. Déposer les lamelles de courge butternut et verser la préparation précédente par-dessus.
4
Enfourner à 160°C pendant 1h30. Quinze minutes avant la fin de cuisson, saupoudrer de parmesan et monter la température à 200°C pour gratiner.
5
Servir chaud !
GratinFacileVégétarienPas chères
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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