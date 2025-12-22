Velouté de courge butternut façon cappuccino : la recette festive et facile

Ce cappuccino de courge butternut et noix de muscade est une entrée chic et réconfortante pour l'hiver. Crémeux, léger et parfumé, il allie la douceur de la courge à la chaleur de la muscade. Parfait pour Noël ou simplement pour un dîner élégant à la maison, ce velouté facile à préparer séduira petits et grands. Découvrez la recette complète et détaillée pour un résultat onctueux et gourmand !
Recette Cappuccino de courge butternut et noix de muscade
Ingrédients
- 600 g de chair de butternut
- 1 oignon
- 500 ml de bouillon de légumes
- 100 ml de crème liquide entière
- sel, poivre
- 1 pincée de noix de muscade
Préparation
1
Éplucher et couper la courge butternut en petits cubes.
2
Dans une cocotte avec un peu d'huile d'olive, faire revenir l'oignon émincé jusqu'à ce qu'il soit doré. Ajouter les cubes de butternut.
3
Verser le bouillon de légumes et laisser cuire 15 à 20 minutes pour que la butternut soit bien cuite.
4
Mixer finement et assaisonner de sel, poivre et muscade. Servir dans des petits bols.
5
Fouetter la crème liquide pour qu'elle devienne mousseuse. Déposer sur le velouté de butternut et décorer avec une pincée de muscade râpée !