Recette facile et pas chère du jour : le gratin aux épinards et au chèvre, vous allez l'adorer !

Par Célia Papaïx ·

Gratin épinards chèvre pas cher

Cuisinez un plat sans prise de tête pour le dîner ! Le gratin d'épinards au chèvre est à la fois rapide et facile à faire, économique et très gourmand.

Voici une idée pour un repas de la flemme : un gratin aux épinards et au chèvre. On fait cuire des pommes de terre, on les mélange aux épinards et avec de la crème, un peu d'ail pour assaisonner et du chèvre bien fondant et gratiné par-dessus, c'est délicieux ! Très facile et rapide à préparer, cette recette végétarienne plaira à toutes les papilles de la famille. Ce gratin est en plus économique pour se régaler sans se ruiner !

Recette Gratin épinards chèvre pas cher

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 grosses pommes de terre
  • 2 poignée d'épinards frais
  • 1 gousse d'ail
  • 150 ml de crème liquide
  • 1/2 bûche de chèvre
  • sel, poivre
  • beurre

Préparation

1
Faire cuire les pommes de terre lavées dans un grand volume d'eau salée, départ eau froide, pendant 20 à 25 minutes. Les éplucher et les couper grossièrement.
2
Laver les épinards et les hacher. Mélanger avec la gousse d'ail écrasée et les pommes de terre. Verser la crème liquide, assaisonner de sel et de poivre.
3
Verser cette préparation dans un plat à gratin beurré et recouvrir de tranches de chèvre.
4
Enfourner 15 à 20 minutes à 200°C. Déguster bien chaud !
GratinPas chèresFacileRapideVégétarien
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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