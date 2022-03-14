Le gratin facile et rapide du jour : des pâtes au chorizo et au beaufort !

Par Célia Papaïx ·

Gratin de pâtes au chorizo et beaufort

Très réconfortant et gourmand, ce gratin fera plaisir aux papilles de toute la famille ce soir. Il se prépare en un rien de temps et il sera dévoré aussi vite !

Pour pimper vos recettes de pâtes, osez le chorizo ! C'est si simple à réaliser que l'on se demande pourquoi on n'y avait pas pensé avant. Avec un peu de beaufort, c'est une recette de gratin qui ne manque pas de caractère, ça, on vous le garantit ! Doux, fort ou extra-fort, choisissez le chorizo qui vous fait plaisir. Le maître mot de cette recette : la gourmandise ! Si vous recherchez encore plus de gourmandise, découvrez le gratin de pommes de terre au cheddar et chorizo, vous allez fondre de plaisir… Pas le temps de cuisiner ce soir ? Adoptez le croque-madame au chorizo et au beaufort !

Recette Gratin de pâtes au chorizo et beaufort

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de penne
  • 200 g de chorizo
  • 4 c. à soupe de crème fraîche
  • 150 g de beaufort
  • sel, poivre
  • 1 pincée de Piment d'Espelette

Préparation

1
Faire cuire les pâtes le temps indiqué sur le paquet jusqu'à ce qu'elles soient al dente.
2
Pendant ce temps, découper le chorizo en petits dés.
3
Dans un plat à gratin, verser les pâtes cuites et égouttées puis ajouter la crème fraîche, le sel, le poivre et le piment d'Espelette. Bien mélanger puis répartir les morceaux de chorizo un peu partout.
4
Saupoudrer de beaufort fraîchement râpé et enfourner 15 à 20 minutes à 180°C pour laisser gratiner.
GratinPâtes
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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