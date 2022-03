Le gratin facile et rapide du jour : des pâtes au chorizo et au beaufort !

Très réconfortant et gourmand, ce gratin fera plaisir aux papilles de toute la famille ce soir. Il se prépare en un rien de temps et il sera dévoré aussi vite !

Pour pimper vos recettes de pâtes, osez le chorizo ! C'est si simple à réaliser que l'on se demande pourquoi on n'y avait pas pensé avant. Avec un peu de beaufort, c'est une recette de gratin qui ne manque pas de caractère, ça, on vous le garantit ! Doux, fort ou extra-fort, choisissez le chorizo qui vous fait plaisir. Le maître mot de cette recette : la gourmandise ! Si vous recherchez encore plus de gourmandise, découvrez le gratin de pommes de terre au cheddar et chorizo, vous allez fondre de plaisir… Pas le temps de cuisiner ce soir ? Adoptez le croque-madame au chorizo et au beaufort !