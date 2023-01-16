Le hachis parmentier au poulet et au chorizo, un plat original et gourmand pour ravir vos papilles !

Voici une recette ultra-conviviale et facile à préparer : un hachis parmentier au poulet et au chorizo ! Vous allez voir, tous ces parfums se marient à merveille pour un moment gourmand à table.
Vous avez envie de revisiter le hachis parmentier traditionnel ? Pas de problème ! On vous propose une nouvelle version au poulet et au chorizo, vos papilles ne vont pas en revenir ! On ajoute un peu de mozzarella dans la purée pour la rendre ultra-fondante et onctueuse, et le chorizo vient relever le tout. On vous rassure : ce n'est vraiment pas compliqué à refaire chez vous et vous allez très vite adopter cette recette originale et familiale. Et pour une version de la mer étonnante, découvrez le parmentier au saumon !
Recette Hachis parmentier au poulet et au chorizo
Ingrédients
- 1 kg de pomme de terre
- 100 g de beurre
- 125 g de mozzarella
- 200 ml de lait
- sel, poivre
- 800 g de blanc de poulet déjà cuit
- 120 g de chorizo
- 150 ml de bouillon de volaille
- 100 g de parmesan
Préparation
1
Faire cuire les pommes de terre dans un grand volume d'eau salée (départ eau froide).
2
Vérifier la cuisson en plantant la pointe d'un couteau dans la chair : elle doit s'enfoncer sans difficulté. Égoutter.
3
Peler les pommes de terre et les écraser à l'aide d'un presse-purée.
4
Dans une casserole, dessécher la purée en mélangeant sans arrêt et ajouter le beurre coupé en petits morceaux ainsi que la mozzarella découpée en petits dés.
5
Détendre avec le lait puis assaisonner de sel et de poivre. Réserver.
6
Effilocher les blancs de poulet et les mélanger avec le chorizo coupé en petits dés. Verser le bouillon de volaille et assaisonner.
7
Dans un plat à gratin, déposer la viande et recouvrir avec la purée. Parsemer de parmesan et enfourner 20 minutes à 180°C.
8
Terminer en mode grill pendant 5 minutes pour que le hachis parmentier soit bien doré. Déguster chaud !