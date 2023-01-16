Le hachis parmentier au poulet et au chorizo, un plat original et gourmand pour ravir vos papilles !

Par Célia Papaïx ·

Hachis parmentier au poulet et au chorizo

Voici une recette ultra-conviviale et facile à préparer : un hachis parmentier au poulet et au chorizo ! Vous allez voir, tous ces parfums se marient à merveille pour un moment gourmand à table.

Vous avez envie de revisiter le hachis parmentier traditionnel ? Pas de problème ! On vous propose une nouvelle version au poulet et au chorizo, vos papilles ne vont pas en revenir ! On ajoute un peu de mozzarella dans la purée pour la rendre ultra-fondante et onctueuse, et le chorizo vient relever le tout. On vous rassure : ce n'est vraiment pas compliqué à refaire chez vous et vous allez très vite adopter cette recette originale et familiale. Et pour une version de la mer étonnante, découvrez le parmentier au saumon !

Recette Hachis parmentier au poulet et au chorizo

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:20
icone temps de cuisson 01:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 kg de pomme de terre
  • 100 g de beurre
  • 125 g de mozzarella
  • 200 ml de lait
  • sel, poivre
  • 800 g de blanc de poulet déjà cuit
  • 120 g de chorizo
  • 150 ml de bouillon de volaille
  • 100 g de parmesan

Préparation

1
Faire cuire les pommes de terre dans un grand volume d'eau salée (départ eau froide).
2
Vérifier la cuisson en plantant la pointe d'un couteau dans la chair : elle doit s'enfoncer sans difficulté. Égoutter.
3
Peler les pommes de terre et les écraser à l'aide d'un presse-purée.
4
Dans une casserole, dessécher la purée en mélangeant sans arrêt et ajouter le beurre coupé en petits morceaux ainsi que la mozzarella découpée en petits dés.
5
Détendre avec le lait puis assaisonner de sel et de poivre. Réserver.
6
Effilocher les blancs de poulet et les mélanger avec le chorizo coupé en petits dés. Verser le bouillon de volaille et assaisonner.
7
Dans un plat à gratin, déposer la viande et recouvrir avec la purée. Parsemer de parmesan et enfourner 20 minutes à 180°C.
8
Terminer en mode grill pendant 5 minutes pour que le hachis parmentier soit bien doré. Déguster chaud !
Viande
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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