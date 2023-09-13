Ce hachis parmentier de poulet est la recette gourmande et réconfortante à essayer de toute urgence

Voici un nouveau plat convivial à servir à vos convives : un hachis parmentier de poulet ! Une recette qui demande un peu de temps de préparation mais qui, on vous promet, en vaut la peine…
Avec sa merveilleuse purée maison très onctueuse et son effiloché de poulet bien tendre, ce hachis parmentier va définitivement devenir votre nouvelle recette favorite pour les déjeuners du dimanche ! C'est un plat à la fois convivial, gourmand et ultra-réconfortant qui ne laissera pas vos papilles indifférentes. Parfaite pour varier du hachis parmentier traditionnel, cette version au poulet récoltera de nombreux compliments autour de la table ! Pour les petits budgets, faites-vous plaisir avec le hachis parmentier au thon très gourmand et rassasiant.
Recette Hachis parmentier de poulet
Ingrédients
- 1 poulet fermier
- 1 oignon
- 2 gousses d'ail
- 1 Feuille de laurier
- 115 g de beurre
- 1 kg de pomme de terre
- 200 ml de lait
- 80 g de lardons
- sel, poivre
- huile d'olive
Préparation
1
Farcir le poulet avec l'oignon épluché, les gousses d'ail pelées et écrasées et la feuille de laurier. Le brider puis le déposer dans un plat allant au four.
2
Badigeonner le poulet d'huile et saler. Ajouter 15 g de beurre dans le poulet puis enfourner 30 minutes à 220°C.
3
Baisser ensuite la température du four à 180°C et poursuivre la cuisson 30 minutes supplémentaires.
4
Penser à arroser le poulet avec son jus tout au long de la cuisson !
5
Une fois le poulet cuit, le laisser refroidir avant de le dégraisser. Conserver le jus de cuisson pour la suite de la recette.
6
Laver et éplucher les pommes de terre. Les faire cuire dans un grand volume d'eau salée une vingtaine de minutes, départ à froid. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit s'enfoncer facilement dans la chair.
7
Égoutter les pommes de terre et les écraser avec une fourchette ou un presse-purée. Déshydrater la purée quelques minutes dans une casserole à feu doux, en remuant en continu.
8
À côté, faire bouillir le lait. Une fois à ébullition, le verser petit à petit dans la purée et bien mélanger. Incorporer enfin les 100 g de beurre coupés en petits morceaux. Assaisonner de sel et poivre à convenance.
9
Faire cuire les lardons dans une poêle pour qu'ils soient bien dorés.
10
Effilocher la chair du poulet et la déposer au fond d'un plat à gratin avec les lardons. Mouiller avec le jus de cuisson du poulet puis recouvrir d'une belle couche homogène de purée.
11
Faire des traits avec une fourchette en enfourner 15 minutes à 180°C. Terminer la cuisson par 5 minutes en position grill.