Recette pas chère et gourmande du jour : un hachis parmentier au thon, c'est délicieux !

Voici une préparation ultra-simple et rapide à préparer pour un repas en famille savoureux : le hachis parmentier au thon ! Vous allez vous régaler sans vous ruiner.
Les hachis parmentiers, on les adore ! Très savoureux et faciles à réaliser, on peut les préparer sous différentes versions gourmandes : au poulet et au chorizo pour une assiette colorée et épicée, aux carottes pour un plat plus healthy ou bien au thon pour une recette pas chère ! Cette préparation maison va ravir vos papilles on vous le garantit. Osez les pâtes au thon et à la sauce tomate, un gratin prêt en 30 minutes ! C'est parfait pour un dîner vite fait bien fait.
Recette Hachis parmentier au thon
Ingrédients
- 600 g de pomme de terre
- 50 g de beurre
- 2 échalotes
- 4 brins de persil plat
- 2 boîtes de thon
- sel, poivre
- 2 c. à soupe de chapelure fine
Préparation
1
Faire cuire les pommes de terre dans un grand volume d'eau salée, départ eau froide, pendant environ 15/20 minutes. Vérifier la cuisson avec un couteau : la lame doit s'enfoncer sans difficulté.
2
Les éplucher puis les réduire en purée en incorporant le beurre coupé en cubes (ajouter un peu de lait pour la rendre plus onctueuse).
3
Saler, poivrer et réserver.
4
Peler les échalotes et les hacher finement avec le persil. Faire revenir quelques minutes à poêle avec un peu d'huile puis ajouter le thon égoutté et émietté. Assaisonner et réserver.
5
Dans un plat à gratin beurré, déposer une couche de purée puis le thon. Recouvrir de purée et parsemer de chapelure.
6
Enfourner à 200°C pendant 15 à 20 minutes pour que ce soit bien gratiné et doré. Déguster chaud !