Recette pas chère et gourmande du jour : un hachis parmentier au thon, c'est délicieux !

Par Célia Papaïx ·

Hachis parmentier au thon

Voici une préparation ultra-simple et rapide à préparer pour un repas en famille savoureux : le hachis parmentier au thon ! Vous allez vous régaler sans vous ruiner.

Les hachis parmentiers, on les adore ! Très savoureux et faciles à réaliser, on peut les préparer sous différentes versions gourmandes : au poulet et au chorizo pour une assiette colorée et épicée, aux carottes pour un plat plus healthy ou bien au thon pour une recette pas chère ! Cette préparation maison va ravir vos papilles on vous le garantit. Osez les pâtes au thon et à la sauce tomate, un gratin prêt en 30 minutes ! C'est parfait pour un dîner vite fait bien fait.

Recette Hachis parmentier au thon

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 600 g de pomme de terre
  • 50 g de beurre
  • 2 échalotes
  • 4 brins de persil plat
  • 2 boîtes de thon
  • sel, poivre
  • 2 c. à soupe de chapelure fine

Préparation

1
Faire cuire les pommes de terre dans un grand volume d'eau salée, départ eau froide, pendant environ 15/20 minutes. Vérifier la cuisson avec un couteau : la lame doit s'enfoncer sans difficulté.
2
Les éplucher puis les réduire en purée en incorporant le beurre coupé en cubes (ajouter un peu de lait pour la rendre plus onctueuse).
3
Saler, poivrer et réserver.
4
Peler les échalotes et les hacher finement avec le persil. Faire revenir quelques minutes à poêle avec un peu d'huile puis ajouter le thon égoutté et émietté. Assaisonner et réserver.
5
Dans un plat à gratin beurré, déposer une couche de purée puis le thon. Recouvrir de purée et parsemer de chapelure.
6
Enfourner à 200°C pendant 15 à 20 minutes pour que ce soit bien gratiné et doré. Déguster chaud !
GratinPoissonPas chèresFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Hachis parmentier
Hachis parmentier
Hachis parmentier
Hachis parmentier
Hachis parmentier
Hachis parmentier
Hachis parmentier revisité
Hachis parmentier revisité
Hachis Parmentier au porc
Hachis Parmentier au porc
15 recettes de hachis parmentier à réinventer
15 recettes de hachis parmentier à réinventer
Hachis parmentier aux carottes
Hachis parmentier aux carottes
Hachis parmentier au poulet et patates douces
Hachis parmentier au poulet et patates douces
Hachis parmentier au poulet et au chorizo
Hachis parmentier au poulet et au chorizo
Hachis parmentier aux poireaux
Hachis parmentier aux poireaux