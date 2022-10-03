Revisitez le hachis parmentier avec des carottes pour un repas gourmand !

Un plat familial pour régaler les papilles de tout le monde sans prise de tête !
Pour un repas savoureux et qui change de l'ordinaire, que diriez-vous de revisiter le traditionnel hachis parmentier ? Dans la recette de base, on retrouve une purée de pommes de terre mais ici, on ajoute des carottes pour une assiette gourmande qui plaira à toute la famille ! C'est facile, c'est rapide et c'est irrésistible, on vous le promet. Vous pourrez aussi varier les plaisirs avec une version au saumon. Le côté légèrement sucré de la carotte va rendre ce plat encore plus régressif alors filez vite en cuisine !
Recette Hachis parmentier aux carottes
Ingrédients
- 1 kg de pomme de terre
- 1 kg de carottes
- 2 c. à soupe de crème fraîche épaisse
- 1 oignon
- 2 gousses d'ail
- 200 g de boeuf haché
- 200 g de chair à saucisse
- 1 c. à soupe de farine
- 50 g de parmesan
- sel, poivre
- quelques morceaux de beurre
Préparation
1
Peler et tailler les pommes de terre et les carottes grossièrement. Les faire cuire dans de l'eau bouillante pendant 30 minutes environ (ou à la vapeur) jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres.
2
Les écraser au presse-purée et ajouter la crème fraîche. Bien mélanger, saler, poivrer et réserver.
3
Faire revenir l'ail écrasé et l'oignon émincé dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Ajouter la viande (boeuf et chair à saucisse) ainsi que la farine puis laisser colorer doucement.
4
Une fois la viande cuite, assaisonner et saupoudrer de parmesan.
5
Verser la viande dans un plat à gratin et recouvrir de purée de carottes et pommes de terre. Bien lisser par-dessus et déposer des morceaux de beurre un peu partout.
6
Enfourner 35 minutes environ à 180°C. Déguster bien chaud !