Revisitez le hachis parmentier avec des carottes pour un repas gourmand !

Par Célia Papaïx ·

Hachis parmentier aux carottes

Un plat familial pour régaler les papilles de tout le monde sans prise de tête !

Pour un repas savoureux et qui change de l'ordinaire, que diriez-vous de revisiter le traditionnel hachis parmentier ? Dans la recette de base, on retrouve une purée de pommes de terre mais ici, on ajoute des carottes pour une assiette gourmande qui plaira à toute la famille ! C'est facile, c'est rapide et c'est irrésistible, on vous le promet. Vous pourrez aussi varier les plaisirs avec une version au saumon. Le côté légèrement sucré de la carotte va rendre ce plat encore plus régressif alors filez vite en cuisine !

Recette Hachis parmentier aux carottes

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:50
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 kg de pomme de terre
  • 1 kg de carottes
  • 2 c. à soupe de crème fraîche épaisse
  • 1 oignon
  • 2 gousses d'ail
  • 200 g de boeuf haché
  • 200 g de chair à saucisse
  • 1 c. à soupe de farine
  • 50 g de parmesan
  • sel, poivre
  • quelques morceaux de beurre

Préparation

1
Peler et tailler les pommes de terre et les carottes grossièrement. Les faire cuire dans de l'eau bouillante pendant 30 minutes environ (ou à la vapeur) jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres.
2
Les écraser au presse-purée et ajouter la crème fraîche. Bien mélanger, saler, poivrer et réserver.
3
Faire revenir l'ail écrasé et l'oignon émincé dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Ajouter la viande (boeuf et chair à saucisse) ainsi que la farine puis laisser colorer doucement.
4
Une fois la viande cuite, assaisonner et saupoudrer de parmesan.
5
Verser la viande dans un plat à gratin et recouvrir de purée de carottes et pommes de terre. Bien lisser par-dessus et déposer des morceaux de beurre un peu partout.
6
Enfourner 35 minutes environ à 180°C. Déguster bien chaud !
ViandeLégumesGratin
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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