Découvrez le hachis parmentier de canard aux patates douces, c'est un vrai régal !

Vos papilles vous diront merci avec ce plat original, gourmand et familial ! En plus, c'est super facile et rapide à préparer.
La douceur de la patate douce et la gourmandise du confit de canard vont vous combler de plaisir ! Ce hachis parmentier est parfait pour varier de la recette traditionnelle et on parie que tout le monde vous demandera votre petit secret. Vous pouvez même ajouter des œufs par-dessus pour un effet coulant et gourmand garanti ! N'hésitez pas à réinventer une nouvelle fois le hachis parmentier avec cette version aux poireaux, vous allez complètement fondre…
Recette Hachis parmentier de canard aux patates douces
Ingrédients
- 800 g de patates douces
- 4 cuisses de canard confites
- 1 échalote
- 2 c. à soupe de persil ciselé
- 150 ml de lait
- 20 g de beurre
- 50 g de chapelure
- sel, poivre
Préparation
1
Éplucher et couper les patates douces en morceaux. Les faire cuire à l'eau ou à la vapeur jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres.
2
Pendant ce temps, dégraisser les cuisses de canard (garder un peu de gras pour le plat à gratin).
3
Émietter la chair dans un plat à gratin graissé et mélanger avec l'échalote ciselée et le persil.
4
Une fois les patates douces cuites, les réduire en purée en incorporant le lait et le beurre petit à petit. Saler, poivrer puis recouvrir le canard avec cette purée.
5
Saupoudrer de chapelure puis enfourner 15 minutes à 210°C. Servir aussitôt !