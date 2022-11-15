Découvrez le hachis parmentier de canard aux patates douces, c'est un vrai régal !

Par Célia Papaïx ·

Hachis parmentier de canard aux patates douces

Vos papilles vous diront merci avec ce plat original, gourmand et familial ! En plus, c'est super facile et rapide à préparer.

La douceur de la patate douce et la gourmandise du confit de canard vont vous combler de plaisir ! Ce hachis parmentier est parfait pour varier de la recette traditionnelle et on parie que tout le monde vous demandera votre petit secret. Vous pouvez même ajouter des œufs par-dessus pour un effet coulant et gourmand garanti ! N'hésitez pas à réinventer une nouvelle fois le hachis parmentier avec cette version aux poireaux, vous allez complètement fondre…

Recette Hachis parmentier de canard aux patates douces

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 800 g de patates douces
  • 4 cuisses de canard confites
  • 1 échalote
  • 2 c. à soupe de persil ciselé
  • 150 ml de lait
  • 20 g de beurre
  • 50 g de chapelure
  • sel, poivre

Préparation

1
Éplucher et couper les patates douces en morceaux. Les faire cuire à l'eau ou à la vapeur jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres.
2
Pendant ce temps, dégraisser les cuisses de canard (garder un peu de gras pour le plat à gratin).
3
Émietter la chair dans un plat à gratin graissé et mélanger avec l'échalote ciselée et le persil.
4
Une fois les patates douces cuites, les réduire en purée en incorporant le lait et le beurre petit à petit. Saler, poivrer puis recouvrir le canard avec cette purée.
5
Saupoudrer de chapelure puis enfourner 15 minutes à 210°C. Servir aussitôt !
GratinViandeFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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