Invitez vos papilles à passer un moment gourmand avec la focaccia aux olives noires et au romarin !

Très facile à réaliser, cette focaccia aux airs de vacances est super moelleuse et très savoureuse. À servir de toute urgence à l'apéro ou en entrée avec une belle huile d'olive par exemple !
La focaccia est un pain plat cuit au four d'origine italienne. On peut varier les plaisirs avec toutes sortes de recettes généreuses : de la plus ensoleillées au citron à la plus gourmande aux figues et au chèvre, on vous propose de découvrir aujourd'hui une version aux olives noires et au romarin. Ça sent bon les vacances au soleil ! En plus, c'est très facile à refaire chez vous, il faudra simplement patienter le temps des pousses. Mais vous allez vous régaler on vous le promet ! Cette recette est idéale pour un apéro 100% italien.
Recette Focaccia aux olives noires et romarin
Ingrédients
- 20 g de levure de boulanger
- 200 ml de eau tiède
- 300 g de farine
- 100 ml de huile d'olive
- 1 c. à café de sucre
- 1/4 c. à café de sel
- 30 olives noires dénoyautées
- 1 c. à soupe de Romarin frais
- 3 c. à soupe de parmesan
- fleur de sel
Préparation
1
Mélanger la levure dans l'eau tiède pour la dissoudre.
2
Dans la cuve d'un robot (ou dans un grand bol), mettre la moitié de la farine, 2 C A S d'huile d'olive, le sucre, l'eau et la levure puis commencer à pétrir jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse.
3
Ajouter le reste de farine, le sel et les olives hachées finement et pétrir encore pour obtenir une boule bien homogène. Finir avec la main pour que la pâte soit "élastique".
4
Verser la moitié de l'huile d'olive dans un grand moule de cuisson et déposer la pâte. Recouvrir d'un linge propre et laisser pousser 1 heure à température ambiante.
5
Étaler la pâte dans le moule et arroser d'huile d'olive. Laisser pousser encore 30 minutes.
6
Appuyer avec le bout des doigts pour former les alvéoles, huiler une dernière fois et laisser encore pousser 30 minutes.
7
Saupoudrer de romarin haché, de parmesan et de fleur de sel puis enfourner 15 minutes à 220°C avec un verre d'eau à côté (pour que la focaccia ne n'assèche pas).
8
Laisser refroidir sur une grille puis découper et déguster !
L'astuce du chef
Vous pouvez tout à fait «planter» les olives noires entières dans la focaccia plutôt que les intégrer hachées dans la pâte.