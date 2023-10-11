Replongez dans vos souvenirs d'enfance avec ces langues de chat gourmandes et faciles à faire !

Par Célia Papaïx ·

Langues de chat faciles

Comment ne pas craquer pour les langues de chat ? Ces petits biscuits régressifs qui accompagnent généralement le café sont hyper faciles à réaliser à la maison !

Qui n'a jamais trempé une langue de chat dans une tasse de café ou de chocolat chaud ? Servies après le café ou pour le goûter, les langues de chat font partie de nos madeleines de Proust. Alors aujourd'hui on vous apprend à les faire chez vous très facilement ! Promis, vous allez craquer. Faites attention lors du pochage : les langues de chat doivent être fines et pas trop grandes. Et pour la cuisson, pensez à bien surveiller pour qu'elles ne brûlent pas. Craquez aussi pour ces biscuits à la vanille terriblement gourmands !

Recette Langues de chat faciles

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:12
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 125 g de beurre pommade
  • 1 c. à café de extrait de vanille
  • 125 g de sucre
  • 1 pincée de sel
  • 3 blancs d'oeufs
  • 150 g de farine

Préparation

1
Préchauffer le four à 190°C.
2
Travailler le beurre pommade jusqu'à ce qu'il ait une texture bien crémeuse. Ajouter l'extrait de vanille, le sucre et le sel. Bien mélanger.
3
Incorporer les blancs d'oeufs un à un, en remuant entre chaque ajout. Ajouter enfin la farine et mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène.
4
Débarrasser dans une poche à douille et pocher les langues de chat sur une plaque recouverte de papier cuisson (penser à les espacer légèrement).
5
Enfourner entre 8 et 12 minutes, selon votre four. Sortir du four quand les langues de chat sont encore un peu "blanches" au centre et bien dorées sur les contours.
6
Laisser refroidir sur une grille pour éviter l'humidité et déguster !
L'astuce du chef
Pour conserver les langues de chat, vous pouvez les déposer dans une boîte hermétique pendant quelques jours.
ClassiquesGouterCafé gourmand
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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