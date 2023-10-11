Replongez dans vos souvenirs d'enfance avec ces langues de chat gourmandes et faciles à faire !

Comment ne pas craquer pour les langues de chat ? Ces petits biscuits régressifs qui accompagnent généralement le café sont hyper faciles à réaliser à la maison !
Qui n'a jamais trempé une langue de chat dans une tasse de café ou de chocolat chaud ? Servies après le café ou pour le goûter, les langues de chat font partie de nos madeleines de Proust. Alors aujourd'hui on vous apprend à les faire chez vous très facilement ! Promis, vous allez craquer. Faites attention lors du pochage : les langues de chat doivent être fines et pas trop grandes. Et pour la cuisson, pensez à bien surveiller pour qu'elles ne brûlent pas. Craquez aussi pour ces biscuits à la vanille terriblement gourmands !
Recette Langues de chat faciles
Ingrédients
- 125 g de beurre pommade
- 1 c. à café de extrait de vanille
- 125 g de sucre
- 1 pincée de sel
- 3 blancs d'oeufs
- 150 g de farine
Préparation
1
Préchauffer le four à 190°C.
2
Travailler le beurre pommade jusqu'à ce qu'il ait une texture bien crémeuse. Ajouter l'extrait de vanille, le sucre et le sel. Bien mélanger.
3
Incorporer les blancs d'oeufs un à un, en remuant entre chaque ajout. Ajouter enfin la farine et mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène.
4
Débarrasser dans une poche à douille et pocher les langues de chat sur une plaque recouverte de papier cuisson (penser à les espacer légèrement).
5
Enfourner entre 8 et 12 minutes, selon votre four. Sortir du four quand les langues de chat sont encore un peu "blanches" au centre et bien dorées sur les contours.
6
Laisser refroidir sur une grille pour éviter l'humidité et déguster !
L'astuce du chef
Pour conserver les langues de chat, vous pouvez les déposer dans une boîte hermétique pendant quelques jours.