Ces biscuits à la vanille sont tout doux et tout gourmands, on craque !

Replongez dans l'univers de votre enfance grâce à ces biscuits à la vanille super régressifs ! Ils se préparent en un rien de temps et se dévorent encore plus vite, vous verrez…
Ils sont croquants, ils sont craquants, ils sont gourmands. Ils sont les biscuits à la vanille ! Ces petites douceurs peuvent se déguster à toute heure de la journée, notamment pour accompagner la pause-café, c'est un délice. Vous les réaliserez en quelques minutes grâce à cette recette facile à suivre à la maison. Si vous aimez les desserts vanillés, osez ces shortbread très gourmands ! Et pour alimenter votre passion pour les biscuits, on vous conseille de faire vos propres Figolu, ces biscuits aux figues de notre enfance. N'hésitez pas à ajouter une touche de peps à votre prochain goûter grâce aux biscuits au citron !
Recette Biscuits à la vanille
Ingrédients
- 110 g de beurre
- 270 g de farine
- 100 g de sucre
- 1 pincée de sel
- 1 gousse de vanille
- 1 oeuf
- 30 ml de lait
- sucre glace
Préparation
1
Mélanger le beurre coupé en petits morceaux avec la farine du bout des doigts jusqu'à ce que la préparation soit "sablonneuse".
2
Incorporer le sucre, la pincée de sel et les grains de la gousse de vanille (garder la gousse pour la faire infuser dans du lait par exemple). Ajouter l'oeuf et bien mélanger.
3
Verser le lait petit à petit et mélanger jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Rouler en boule, filmer et laisser reposer 1 heure au frais.
4
À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, étaler la pâte sur un plan de travail fariné pour obtenir une épaisseur de 5 mm environ. Détailler des formes avec des emporte-pièces et les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson.
5
Enfourner 8 minutes à 180°C pour que les biscuits soient bien dorés. Laisser refroidir sur une grille et saupoudrer de sucre glace.