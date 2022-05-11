Voici le très rafraîchissant smoothie à la pastèque et aux framboises pour voir la vie en rose

Par Célia Papaïx ·

Smoothie à la pastèque et aux framboises

Pour bien attaquer la journée ou pour se désaltérer à toute heure, ce smoothie à la pastèque et aux framboises vous aidera à voir la vie en rose et à faire le plein de vitamines !

L'avantage des smoothies, c'est qu'on peut les décliner à l'infini ! Du plus détox à l'ananas, citron et gingembre au plus gourmand à la banane et au chocolat, il y a de quoi régaler les papilles de tout le monde en fonction de ses envies. Aujourd'hui, on vous file la recette qui vous donnera l'énergie nécessaire pour affronter une longue journée. Ce smoothie à la pastèque et aux framboises est idéal pour se désaltérer lors de fortes chaleurs également. On vous conseille d'ailleurs de congeler vos framboises au préalable si vous voulez consommer votre smoothie tout de suite. Et à l'heure de l'apéro, retrouvez-vous (avec modération) autour de cette sangria aux pêches et aux framboises !

Recette Smoothie à la pastèque et aux framboises

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 quart de pastèque
  • 200 g de framboises
  • 1/2 citrons
  • 1 c. à soupe de miel
  • Quelques feuilles de menthe

Préparation

1
Couper la pastèque en gros morceaux et retirer les pépins.
2
Déposer les morceaux de pastèque et les framboises dans un blender. Arroser avec le jus du demi-citron et le miel. Mixer jusqu'à l'obtention d'une texture homogène.
3
Réserver au moins une heure au frais. Servir dans des grands verres et décorer avec des feuilles de menthe.
Smoothie
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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