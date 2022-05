Voici le très rafraîchissant smoothie à la pastèque et aux framboises pour voir la vie en rose

Pour bien attaquer la journée ou pour se désaltérer à toute heure, ce smoothie à la pastèque et aux framboises vous aidera à voir la vie en rose et à faire le plein de vitamines !

L'avantage des smoothies, c'est qu'on peut les décliner à l'infini ! Du plus détox à l'ananas, citron et gingembre au plus gourmand à la banane et au chocolat, il y a de quoi régaler les papilles de tout le monde en fonction de ses envies. Aujourd'hui, on vous file la recette qui vous donnera l'énergie nécessaire pour affronter une longue journée. Ce smoothie à la pastèque et aux framboises est idéal pour se désaltérer lors de fortes chaleurs également. On vous conseille d'ailleurs de congeler vos framboises au préalable si vous voulez consommer votre smoothie tout de suite. Et à l'heure de l'apéro, retrouvez-vous (avec modération) autour de cette sangria aux pêches et aux framboises !