Le magret de canard de Noël, une recette gourmande et originale à partager pour les fêtes !

Par Célia Papaïx ·

Magret de canard de Noël

À l'approche des fêtes de fin d'année, voici une recette de canard délicieuse au bon goût de Noël !

Ce magret de canard rôti aux épices de Noël sera parfait pour votre repas de fête ! On l'accompagne de pommes duchesse maison, c'est une explosion de saveurs en bouche. C'est super facile à réaliser et ne nécessite pas des heures de préparation : vous pouvez le faire à la minute ou le préparer en avance et juste le réchauffer quelques minutes avant de servir. Pour l'apéritif, vous pouvez servir des roulés au magret de canard et aux figues. Ils vont plaire à vos invités !

Recette Magret de canard de Noël

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 magrets de canard
  • 1 bâton de cannelle
  • 2 étoiles de badiane
  • 4 c. à soupe de vinaigre balsamique
  • sel, poivre
  • 1 c. à café de miel
  • graines de grenade

Préparation

1
Quadriller le gras des magrets de canard avec un couteau. Assaisonner de sel et de poivre les deux côtés.
2
Faire cuire les magrets côté gras d'abord pendant 5 à 10 minutes sur feu moyen avec les épices (cannelle et badiane).
3
Retirer un peu de gras puis retourner les magrets. Verser le vinaigre balsamique et poursuivre la cuisson 2 minutes.
4
Déposer les magrets dans du papier aluminum et les enfermer pendant 5 minutes.
5
Verser de l'eau froide dans la poêle et ajouter le miel. Déglacer les sucs de cuisson en grattant sur feu très vif pour obtenir une sauce.
6
Servir le magret en tranches avec le jus de cuisson et accompagner de quelques graines de grenade.
ViandeNoëlFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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