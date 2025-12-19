Pommes de terre croustillantes au four : la recette incroyable à l'ail confit

Par Célia Papaïx ·

Pommes de terre rôties à la graisse de canard et à l'ail confit

Ces pommes de terre rôties à la graisse de canard et ail confit sont un accompagnement idéal pour vos repas de fêtes ! Croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur, elles offrent un goût riche et irrésistible grâce à la graisse de canard. Vous verrez, ça change vraiment tout pour réaliser les meilleures pommes de terre sautées ! Très simples à préparer et économiques, elles se marient parfaitement avec les plats festifs. Suivez nos conseils pour les réussir à tous les coups !

Recette Pommes de terre rôties à la graisse de canard et à l'ail confit

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 kg de pommes de terre
  • 2 c. à soupe de graisse de canard
  • 6 gousses d'ail
  • sel, poivre
  • herbes au choix (thym, romarin...)

Préparation

1
Préchauffer le four à 200°C.
2
Laver et couper les pommes de terre en morceaux. Les mélanger avec la graisse de canard, du sel, du poivre et des herbes.
3
Verser dans un grand plat ou directement sur la plaque du four recouverte de papier cuisson et ajouter les gousses d'ail (en chemise, donc pas pelées) un peu partout.
4
Enfourner pour 40 minutes en remuant de temps en temps pour une cuisson homogène.
FacileRapideHiverNoëlRepas de fêtePas chères
