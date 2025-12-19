Pommes de terre croustillantes au four : la recette incroyable à l'ail confit

Par Célia Papaïx
·Publié le 19/12/2025 à 12:00
Ces pommes de terre rôties à la graisse de canard et ail confit sont un accompagnement idéal pour vos repas de fêtes ! Croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur, elles offrent un goût riche et irrésistible grâce à la graisse de canard. Vous verrez, ça change vraiment tout pour réaliser les meilleures pommes de terre sautées ! Très simples à préparer et économiques, elles se marient parfaitement avec les plats festifs. Suivez nos conseils pour les réussir à tous les coups !