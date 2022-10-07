Fondez pour les maritozzi, des brioches italiennes garnies de crème, c'est un pur délice !

Originaires de Rome, ces brioches moelleuses et généreusement garnies de crème fouettée sont irrésistibles ! On vous partage la recette merveilleuse des maritozzi.
Le maritozzo, ou les maritozzi, est une brioche venue tout droit de Rome que l'on déguste généralement à l'heure du petit-déjeuner avec son cappuccino. Mais si vous avez envie d'épater vos convives avec un dessert 100% italien, voici la recette qu'il vous faut ! Elle demande un peu de préparation mais promis, ça en vaut la peine. Une fois que vous croquez dans cette brioche bien garnie de crème fouettée, c'est une explosion de gourmandise en bouche ! Vraiment, on n'y résiste pas…
Recette Maritozzi (brioches italiennes à la crème fouettée)
Ingrédients
- Pour la brioche :
- 220 g de lait entier
- 15 g de levure de boulanger
- 1 c. à café de sucre
- 370 g de farine
- 50 g de sucre
- 1 oeuf
- 50 g de miel (d'oranger de préférence)
- 1/2 orange pour le zeste (optionnel)
- 50 g de beurre mou
- Pour le sirop :
- 10 cl de eau
- 75 g de sucre
- Pour la crème :
- 200 g de crème liquide entière 30% MG
- 40 g de sucre glace (optionnel)
Préparation
1
Commencer par la préparation des brioches : faire tiédir le lait dans une casserole.
2
Dans un petit bol, émietter la levure de boulanger et ajouter une cuillère à café de sucre. Verser le lait tiède, mélanger et laisser reposer une dizaine de minutes. De petites bulles doivent se former sur le dessus.
3
Mélanger la farine et le sucre dans un saladier puis former un puits. Verser l'oeuf battu en omelette, le miel et les zestes d'orange (facultatif) puis le lait avec la levure. Commencer à travailler la pâte à l'aide d'une cuillère en bois puis quand elle commence à bien se former, la déposer sur un plan de travail bien fariné.
4
Continuer de travailler à la main jusqu'à l'obtention d'une pâte souple et homogène. Incorporer alors le beurre mou coupé en petits cubes, morceau par morceau. La pâte doit devenir assez humide et "molle". Ne pas hésiter à ajouter un peu de farine si elle colle trop.
5
Tapisser le saladier de farine et remettre la boule de pâte dedans puis couvrir d'un linge propre et laisser pousser à température ambiante pendant 1h30 à 2h le temps que la pâte double de volume.
6
Après la première pousse, diviser la pâte en 10 parts d'un poids de 80 à 100g environ. Réaliser des petites brioches en forme un peu ovale et les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson (attention à ne pas trop les coller, faire deux plaques).
7
Recouvrir de film alimentaire, de manière à ce qu'il soit très lâche, puis laisser pousser de nouveau pendant 1 heure.
8
Enfourner dans un four chaud à 180°C pendant 15 minutes. Les maritozzi doivent être bien dorés.
9
En même temps, réaliser le sirop : chauffer l'eau et le sucre dans une casserole sur feu doux jusqu'à obtenir une consistance sirupeuse.
10
À la sortie du four, badigeonner les maritozzi de sirop généreusement (passer plusieurs couches si besoin). Laisser refroidir complètement.
11
Préparer la crème : battre la crème liquide bien froide jusqu'à l'obtention d'une consistance de crème fouettée. Pour une version sucrée (chantilly donc), ajouter le sucre glace dans la crème liquide pendant que vous la battez.
12
Tailler les maritozzi en deux (dans la longueur) et les garnir généreusement de crème. Saupoudrer de sucre glace et dévorer aussitôt !