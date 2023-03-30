Des brioches express et moelleuses pour un goûter gourmand sans attendre !

Par Célia Papaïx ·

Brioches express

Plus besoin de faire reposer votre pâte à brioche avec cette recette express mais très moelleuse et savoureuse.

On le sait : faire ses brioches maison, ça demande du temps. Notamment du temps de repos pour que la pâte gonfle bien et soit aérienne. Alors que vous pensiez qu'il était impossible de faire des brioches en un rien de temps, voici une recette qui va vous prouver le contraire ! Ces petites brioches ne demandent pas de temps de repos et elles sont ultra-moelleuses et gourmandes ! Vos papilles vont se régaler à l'heure du goûter.

Recette Brioches express

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 180 g de farine
  • 1 sachet de levure
  • 40 g de Sucre en poudre
  • 1 pincée de sel
  • 2 oeufs
  • 150 g de crème fraîche épaisse
  • sucre perlé (optionnel)

Préparation

1
Mélanger la farine, la levure, le sucre en poudre et le sel. Creuser un puits.
2
Battre un oeuf entier avec la crème puis verser dans le puits. Pétrir rapidement, jusqu'à l'obtention d'une pâte plutôt collante.
3
Graisser des moules à muffins ou les recouvrir de papier sulfurisé et verser la pâte à l'aide d'une cuillère.
4
Délayer l'autre oeuf avec un peu d'eau et dorer les brioches. Saupoudrer de sucre perlé (optionnel) et enfourner 20 à 30 minutes.
5
Les brioches doivent gonfler et être bien dorées. Déguster encore un peu tiède !
RapideFacileGouter
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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