Des brioches express et moelleuses pour un goûter gourmand sans attendre !

Plus besoin de faire reposer votre pâte à brioche avec cette recette express mais très moelleuse et savoureuse.
On le sait : faire ses brioches maison, ça demande du temps. Notamment du temps de repos pour que la pâte gonfle bien et soit aérienne. Alors que vous pensiez qu'il était impossible de faire des brioches en un rien de temps, voici une recette qui va vous prouver le contraire ! Ces petites brioches ne demandent pas de temps de repos et elles sont ultra-moelleuses et gourmandes ! Vos papilles vont se régaler à l'heure du goûter.
Ingrédients
- 180 g de farine
- 1 sachet de levure
- 40 g de Sucre en poudre
- 1 pincée de sel
- 2 oeufs
- 150 g de crème fraîche épaisse
- sucre perlé (optionnel)
Préparation
1
Mélanger la farine, la levure, le sucre en poudre et le sel. Creuser un puits.
2
Battre un oeuf entier avec la crème puis verser dans le puits. Pétrir rapidement, jusqu'à l'obtention d'une pâte plutôt collante.
3
Graisser des moules à muffins ou les recouvrir de papier sulfurisé et verser la pâte à l'aide d'une cuillère.
4
Délayer l'autre oeuf avec un peu d'eau et dorer les brioches. Saupoudrer de sucre perlé (optionnel) et enfourner 20 à 30 minutes.
5
Les brioches doivent gonfler et être bien dorées. Déguster encore un peu tiède !