Ces mini croissants salés au saumon sont parfaits pour l'apéro et c'est super facile et rapide à faire !

Prêts en 20 minutes, ces petits croissants salés au saumon vont faire sensation à l'heure de l'apéritif ! Une bouchée de gourmandise simple mais efficace.
Voici une nouvelle recette spéciale pour un apéro feuilleté : des mini-croissants salés au saumon ! Pour les réaliser, rien de compliqué et vous pourrez les garnir comme bon vous semble. Aujourd'hui, on vous propose une version au saumon, concombre et fromage frais mais à vous de vous faire plaisir ! Si vous aimez les croissants salés, osez les tartines croissants irrésistibles. Ces petits croissants salés seront parfaits pour un apéritif réussi mais vous pouvez également les servir en entrée pour accompagner une salade. C'est parti !
Recette Mini croissant salé au saumon
Ingrédients
- 2 pâtes feuilletées
- 1 jaune d'oeuf
- 1 c. à café de Graines de sésame
- 8 tranches de saumon fumé
- 1/2 concombres
- 100 g de fromage à tartiner
- 1/2 citrons
- aneth
Préparation
1
Dérouler les pâtes feuilletées puis les superposer. Détailler 8 triangles puis les rouler pour former un croissant. Plier légèrement les bords afin d'obtenir une forme de "lune".
2
Déposer les mini croissants sur une plaque recouverte de papier cuisson. Badigeonner avec le jaune d'oeuf et saupoudrer de graines de sésame.
3
Enfourner 20 minutes à 180°C.
4
Arroser les tranches de saumon fumé avec du jus de citron et les enrouler. Parsemer d'aneth.
5
Découper des lamelles de concombre.
6
Une fois les mini croissants bien dorés et refroidis, les ouvrir en deux et tartiner de fromage frais.
7
Ajouter une tranche de saumon et un peu de concombre. Refermer et déguster !
L'astuce du chef
N'hésitez pas à garnir avec un peu de roquette pour servir en entrée par exemple !