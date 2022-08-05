Les mini-pancakes aux fraises vont faire rougir de gourmandise vos papilles !

Par Célia Papaïx ·

Mini-pancakes aux fraises

Envie d'une petite pause sucrée ? Voici les merveilleux et mini-pancakes aux fraises, une recette estivale ultra-gourmande !

Ce qu'on aime le plus pendant l'été, c'est bien évidemment le retour des fraises ! Sucrées et gourmandes, les fraises nous régalent à tous les coups. On les adore à croquer ou bien dans des recettes estivales comme ces mini-pancakes ! Cette idée originale va vous faire rougir de plaisir du petit-déjeuner au goûter, on vous le garantit ! Et si vous préférez le chocolat, osez les pancakes pops, une recette qui va vous rendre heureux. Pour les plus pressés, découvrez les pancakes express pour les envies urgentes de gourmandise.

Recette Mini-pancakes aux fraises

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 50 g de farine
  • 1/2 sachet de levure
  • 1 oeuf
  • 5 cl de lait
  • 1 c. à café de arôme de vanille (facultatif)
  • fraises

Préparation

1
Mélanger la farine, la levure, l'oeuf et le lait jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène mais assez épaisse.
2
Laver les fraises, les équeuter puis les couper en rondelles. Tremper les rondelles dans la pâte à pancakes pour bien les enrober.
3
Déposer dans une poêle chaude et faire cuire 2 à 3 minutes sur chaque face.
4
Débarrasser les mini-pancakes aux fraises dans un bol et servir avec du lait par exemple (façon céréales), ou des pépites de chocolat ou encore un filet de sirop d'érable !
FruitsPancakesPetit-déjeunerétéFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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