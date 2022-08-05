Les mini-pancakes aux fraises vont faire rougir de gourmandise vos papilles !

Envie d'une petite pause sucrée ? Voici les merveilleux et mini-pancakes aux fraises, une recette estivale ultra-gourmande !
Ce qu'on aime le plus pendant l'été, c'est bien évidemment le retour des fraises ! Sucrées et gourmandes, les fraises nous régalent à tous les coups. On les adore à croquer ou bien dans des recettes estivales comme ces mini-pancakes ! Cette idée originale va vous faire rougir de plaisir du petit-déjeuner au goûter, on vous le garantit ! Et si vous préférez le chocolat, osez les pancakes pops, une recette qui va vous rendre heureux. Pour les plus pressés, découvrez les pancakes express pour les envies urgentes de gourmandise.
Recette Mini-pancakes aux fraises
Ingrédients
- 50 g de farine
- 1/2 sachet de levure
- 1 oeuf
- 5 cl de lait
- 1 c. à café de arôme de vanille (facultatif)
- fraises
Préparation
1
Mélanger la farine, la levure, l'oeuf et le lait jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène mais assez épaisse.
2
Laver les fraises, les équeuter puis les couper en rondelles. Tremper les rondelles dans la pâte à pancakes pour bien les enrober.
3
Déposer dans une poêle chaude et faire cuire 2 à 3 minutes sur chaque face.
4
Débarrasser les mini-pancakes aux fraises dans un bol et servir avec du lait par exemple (façon céréales), ou des pépites de chocolat ou encore un filet de sirop d'érable !