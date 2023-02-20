Des muffins au chocolat avec seulement deux ingrédients ? Découvrez vite la recette gourmande et pas chère pour le goûter !

Par Célia Papaïx ·

Muffins au chocolat deux ingrédients

Vous n'avez plus grand-chose dans vos placards mais vous voulez vous régaler avec une petite douceur cacaotée ? Voici une recette de muffins avec seulement deux ingrédients, trop simple et trop gourmande !

Vous n'allez pas en croire vos papilles ! Cette recette de muffins au chocolat se prépare avec seulement… deux ingrédients ! Oui oui, il ne vous faudra que du chocolat et des œufs, trop facile. Le résultat est très gourmand et vous rendra accro. Si votre envie de chocolat est beaucoup plus urgence, fondez pour le gâteau au chocolat prêt en 6 minutes top chrono, une tuerie ! Vous pouvez aussi réaliser des donuts avec trois ingrédients seulement, ils vont vous faire craquer de gourmandise. Tous ces desserts sont parfaits quand on a un petit budget ou une petite cuisine comme les étudiants !

Recette Muffins au chocolat deux ingrédients

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 g de chocolat
  • 4 oeufs

Préparation

1
Faire fondre le chocolat au micro-ondes ou au bain-marie en remuant de temps en temps.
2
Ajouter les jaunes d'oeufs et bien mélanger.
3
Battre les oeufs en neige jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes.
4
Les incorporer délicatement au chocolat et mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
5
Verser dans des moules à muffins et enfourner à 170°C pendant environ 30 minutes.
6
Laisser refroidir et napper de chocolat fondu avant de déguster !
MuffinsFacileRapidePas chèresGouter
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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