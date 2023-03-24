On fond pour ces petits muffins au chocolat et au café, une douceur irrésistible pour le goûter !

Avec leur cœur coulant au chocolat, ces muffins au café vont faire fondre vos papilles…
L'association chocolat café, c'est vraiment un pur délice ! Découvrez la gourmandise de ces muffins au café et leur cœur coulant au chocolat, vous n'allez pas y résister. Si vous voulez plus de cacao dans cette recette, n'hésitez pas à ajouter du chocolat en poudre ou fondu dans la pâte. Et si vous n'avez plus grand-chose dans vos placards, vous pourrez quand même vous régaler grâce à cette recette de muffins au chocolat avec seulement deux ingrédients !
Recette Muffins au chocolat et au café
Ingrédients
- 2 oeufs
- 120 g de cassonade
- 75 g de beurre
- 2 à 3 c. à soupe de café instantané
- 25 cl de crème liquide
- 240 g de farine
- 1 sachet de levure
- chocolat au lait ou noir
Préparation
1
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux. Verser le beurre fondu et bien mélanger.
2
Ajouter le café instantané et la crème (ou le lait si vous préférez) et bien remuer. Incorporer la farine et la levure et mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène et bien lisse.
3
Verser une cuillère à soupe de pâte dans des moules à muffins et déposer un carré de chocolat au centre. Recouvrir de pâte et enfourner 25 minutes à 180°C (surveiller la cuisson avec la pointe d'un couteau, elle doit ressortir sèche).
4
Laisser refroidir avant de déguster !