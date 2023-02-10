Ces petits muffins salés au saumon et au fromage frais vont faire sensation à l'heure de l'apéro

Par Célia Papaïx ·

Muffins au saumon et au fromage frais

Surprenez les papilles de vos convives avec cette petite gourmandise salée au saumon. La surprise de ces muffins ? Le cœur fondant au fromage frais…

Pour un apéro gourmand et réussi, osez les muffins salés ! Cette recette au saumon et au fromage frais va ravir les papilles de toute la tablée, on vous le garantit. Très simples à préparer, ils ne vous demanderont pas de rester des heures derrière les fourneaux. Si vous voulez une autre version encore plus gourmande, on vous propose ces muffins aux champignons, lardons et petits pois. Tout le monde va les adorer alors vite, en cuisine !

Recette Muffins au saumon et au fromage frais

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pavé de saumon
  • 2 oeufs
  • 100 ml de lait
  • 125 g de yaourt nature
  • 100 g de beurre fondu
  • 280 g de farine
  • 1 sachet de levure
  • 1 pincée de sel
  • 6 c. à café de fromage frais
  • sel, poivre

Préparation

1
Faire cuire le pavé de saumon dans une poêle avec un filet d'huile d'olive pendant 2 à 3 minutes par face.
2
Battre les oeufs en omelette avec le lait et le yaourt. Ajouter le beurre fondu et mélanger.
3
Incorporer la farine, la levure et le sel puis remuer énergiquement pour obtenir une pâte lisse.
4
Saler, poivrer et émietter le saumon dans la pâte. Bien mélanger et remplir la moitié des moules à muffins.
5
Ajouter une cuillère à café de fromage frais au centre et recouvrir avec la préparation précédente.
6
Enfourner 15 à 20 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau, elle doit ressortir sèche.
7
Servir les muffins au saumon et au fromage frais tièdes ou froids.
MuffinsPoissonFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Choux au saumon et fromage frais
Choux au saumon et fromage frais
Roulés au saumon et au fromage frais
Roulés au saumon et au fromage frais
Makis au saumon fumé et au fromage frais !
Makis au saumon fumé et au fromage frais !
Pétales de fromage frais, saumon fumé et aneth
Pétales de fromage frais, saumon fumé et aneth
Rouleaux de printemps aux rillettes de saumon fromage frais ail & fines herbes
Rouleaux de printemps aux rillettes de saumon fromage frais ail & fines herbes
Sauce aux épinards et au mascarpone pour accompagner des Tortellini Saumon Fumé & Fromage Frais
Sauce aux épinards et au mascarpone pour accompagner des Tortellini Saumon Fumé & Fromage Frais
Muffins au fromage frais et au jambon
Muffins au fromage frais et au jambon
Quiche au saumon fumé, brocolis et fromage frais
Quiche au saumon fumé, brocolis et fromage frais
Roulé de pain de mie au saumon et fromage frais
Roulé de pain de mie au saumon et fromage frais
Wraps saumon, concombre, fromage frais
Wraps saumon, concombre, fromage frais