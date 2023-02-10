Ces petits muffins salés au saumon et au fromage frais vont faire sensation à l'heure de l'apéro

Surprenez les papilles de vos convives avec cette petite gourmandise salée au saumon. La surprise de ces muffins ? Le cœur fondant au fromage frais…
Pour un apéro gourmand et réussi, osez les muffins salés ! Cette recette au saumon et au fromage frais va ravir les papilles de toute la tablée, on vous le garantit. Très simples à préparer, ils ne vous demanderont pas de rester des heures derrière les fourneaux. Si vous voulez une autre version encore plus gourmande, on vous propose ces muffins aux champignons, lardons et petits pois. Tout le monde va les adorer alors vite, en cuisine !
Recette Muffins au saumon et au fromage frais
Ingrédients
- 1 pavé de saumon
- 2 oeufs
- 100 ml de lait
- 125 g de yaourt nature
- 100 g de beurre fondu
- 280 g de farine
- 1 sachet de levure
- 1 pincée de sel
- 6 c. à café de fromage frais
- sel, poivre
Préparation
1
Faire cuire le pavé de saumon dans une poêle avec un filet d'huile d'olive pendant 2 à 3 minutes par face.
2
Battre les oeufs en omelette avec le lait et le yaourt. Ajouter le beurre fondu et mélanger.
3
Incorporer la farine, la levure et le sel puis remuer énergiquement pour obtenir une pâte lisse.
4
Saler, poivrer et émietter le saumon dans la pâte. Bien mélanger et remplir la moitié des moules à muffins.
5
Ajouter une cuillère à café de fromage frais au centre et recouvrir avec la préparation précédente.
6
Enfourner 15 à 20 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau, elle doit ressortir sèche.
7
Servir les muffins au saumon et au fromage frais tièdes ou froids.