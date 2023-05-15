Wraps au saumon facile

Par Célia Papaïx ·

Wraps saumon, concombre, fromage frais

Leur gourmandise sans limite ne laissera pas vos papilles indifférentes ! Cette recette de wrap est à tester de toute urgence, vous ne le regretterez pas.

Voici une recette idéale quand on n'a pas le temps de passer des heures en cuisine mais qu'on veut quand même se régaler : des wraps au saumon, concombre et fromage frais ! À découper en rondelles pour partager à l'apéritif, à emporter lors d'un pique-nique ou tout simplement pour un déjeuner sur le pouce, les wraps sont toujours une bonne idée. C'est vraiment super facile et rapide à faire ! Essayez également cette recette de tortilla wrap au fromage et au jambon pour fondre de plaisir sans ruiner votre porte-monnaie.

Recette Wraps saumon, concombre, fromage frais

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 350 g de fromage frais à tartiner
  • 3 c. à soupe de crème liquide
  • 1/2 botte de ciboulette
  • sel, poivre
  • 4 tortillas de blé
  • 4 tranches de saumon
  • 4 feuilles de laitue
  • 1/2 citron jaune
  • 1/2 concombres

Préparation

1
Ciseler finement la ciboulette et la mélanger au fromage frais avec la crème liquide. Assaisonner de sel et de poivre.
2
Étaler cette préparation sur les tortillas.
3
Ajouter une feuille de laitue, une tranche de saumon fumé ainsi que quelques bâtonnets de concombre.
4
Râper un peu de zeste de citron puis commencer le pliage : rabattre les côtés et la partie inférieure du wrap sur la garniture.
5
Rouler bien serré et envelopper dans du film alimentaire. Réserver au frais jusqu'à la dégustation !
Apéritif dînatoireFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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