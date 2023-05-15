Leur gourmandise sans limite ne laissera pas vos papilles indifférentes ! Cette recette de wrap est à tester de toute urgence, vous ne le regretterez pas.
Voici une recette idéale quand on n'a pas le temps de passer des heures en cuisine mais qu'on veut quand même se régaler : des wraps au saumon, concombre et fromage frais ! À découper en rondelles pour partager à l'apéritif, à emporter lors d'un pique-nique ou tout simplement pour un déjeuner sur le pouce, les wraps sont toujours une bonne idée. C'est vraiment super facile et rapide à faire ! Essayez également cette recette de tortilla wrap au fromage et au jambon pour fondre de plaisir sans ruiner votre porte-monnaie.
Recette Wraps saumon, concombre, fromage frais
Ingrédients
- 350 g de fromage frais à tartiner
- 3 c. à soupe de crème liquide
- 1/2 botte de ciboulette
- sel, poivre
- 4 tortillas de blé
- 4 tranches de saumon
- 4 feuilles de laitue
- 1/2 citron jaune
- 1/2 concombres
Préparation
1
Ciseler finement la ciboulette et la mélanger au fromage frais avec la crème liquide. Assaisonner de sel et de poivre.
2
Étaler cette préparation sur les tortillas.
3
Ajouter une feuille de laitue, une tranche de saumon fumé ainsi que quelques bâtonnets de concombre.
4
Râper un peu de zeste de citron puis commencer le pliage : rabattre les côtés et la partie inférieure du wrap sur la garniture.
5
Rouler bien serré et envelopper dans du film alimentaire. Réserver au frais jusqu'à la dégustation !