Fondez pour le coeur coulant au caramel beurre salé de ces petits muffins !

Des muffins au caramel super gourmands à l'heure du goûter, vos papilles ne vont pas s'en remettre.
Voici une recette généreuse et super savoureuse à déguster de toute urgence à l'heure du goûter : des muffins au cœur coulant de caramel ! C'est moelleux, c'est coulant, c'est gourmand… Bref, c'est tout simplement irrésistible ! En plus, ces muffins au caramel sont très faciles à reproduire chez vous et pour les plus pressés et/ou flemmards, vous pouvez utiliser du caramel beurre salé déjà tout prêt (même si c'est meilleur fait maison). Pour plus d'exotisme à l'heure du goûter, on vous conseille les muffins à la noix de coco et à la cannelle !
Recette Muffins coeur coulant caramel
Ingrédients
- Pour le caramel :
- 200 g de sucre
- 2 c. à soupe de eau
- 200 ml de crème liquide entière
- 20 g de beurre (demi-sel ou non)
- Pour les muffins :
- 2 oeufs
- 120 g de sucre
- 260 g de farine
- 1 sachet de levure
- 125 g de beurre fondu
- 200 ml de lait
Préparation
1
Réaliser le caramel : verser le sucre dans une casserole et ajouter l'eau. Porter à ébullition sans remuer, jusqu'à ce que le sucre commence à brunir.
2
Retirer la casserole du feu et verser la crème chauffée au préalable et bien mélanger. Ajouter le beurre coupé en cubes et remettre sur le feu pendant environ 5 minutes pour faire épaissir le caramel. Réserver.
3
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter la farine, la levure et le beurre fondu puis mélanger.
4
Verser le lait progressivement tout en remuant, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et lisse.
5
Déposer un peu de pâte dans les moules à muffins graissés, ajouter une cuillère à café de caramel au centre et recouvrir de pâte. Attention à ne pas trop les remplir, ils vont gonfler à la cuisson !
6
Enfourner 20 minutes à 180°C.