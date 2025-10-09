Fondant au chocolat au coeur coulant : la recette facile et réussie à tous les coups !

Le fondant au chocolat au cœur coulant est LE dessert qui impressionne à chaque fois ! Cette recette de fondant facile garantit un extérieur moelleux et un cœur délicieusement coulant qui fait fondre de plaisir. Contrairement aux apparences, préparer un fondant au chocolat réussi n'est pas compliqué : il suffit de respecter quelques règles simples et le bon timing de cuisson. Parfait pour un dîner romantique ou pour épater vos convives, découvrez sans plus attendre tous les secrets de ce dessert au chocolat emblématique qui ravit les gourmands depuis des générations !
Recette Fondant au chocolat (coeur coulant)
Ingrédients
- 200 g de chocolat noir dessert
- 100 g de beurre demi-sel
- 100 g de sucre
- 3 oeufs
- 50 g de farine
- 1 pincée de sel
- beurre et farine pour les moules
- sucre glace
Préparation
1
Beurrer généreusement 6 moules individuels (de 8-10 cm de diamètre) puis saupoudrer de farine. Tapoter pour retirer l'excédent de farine.
2
Cette étape est cruciale ! Placer ensuite au frais.
3
Faire fondre le chocolat cassé en morceaux avec le beurre coupé au bain-marie ou au micro-ondes (par intervalles de 30 secondes en remuant entre chaque). Le chocolat doit être bien lisse et brillant, laisser refroidir légèrement.
4
Battre les oeufs entiers avec le sucre pendant 2 à 3 minutes pour que le mélange blanchisse et devienne mousseux. Verser le chocolat fondu tiédi et mélanger délicatement avec une spatule.
5
Incorporer enfin la farine tamisée et une pincée de sel. Mélanger délicatement avec une spatule pendant quelques instants, il ne faut pas trop travailler la pâte.
6
Remplir les moules sortis du frigo jusqu'aux 3/4 (pas plus sinon ça va déborder). Tapoter sur le plan de travail pour éliminer les bulles d'air puis replacer au frais 30 minutes (voire la veille).
7
Préchauffer le four à 190°C.
8
Enfourner les fondants pendant exactement 12 minutes (une minute de moins pour un coeur très coulant, une minute de plus pour une texture plus ferme). Le dessus doit être cuit et légèrement craquelé mais le centre doit encore un peu "trembler".
9
Laisser reposer une minute hors du four. Passer ensuite délicatement la lame d'un couteau sur les bords puis démouler sur une assiette en faisant attention de ne pas le casser.
10
Saupoudrer de sucre glace et servir aussitôt !