Moelleux au citron et framboise : un dessert acidulé et fondant à tomber !

Par Célia Papaïx ·

Petits moelleux au citron et coeur coulant de framboise

Envie d'un dessert frais, fruité et plein de peps ? Ces petits moelleux au citron cachent un cœur fondant à la framboise qui explose en bouche ! Légers et parfumés, ils sont parfaits pour une fin de repas gourmande et sans excès. Ces petits gâteaux, faciles et rapides à préparer, combinent l'acidité du citron et la douceur fruitée de la framboise. Un équilibre parfait entre légèreté et gourmandise ! De quoi faire plaisir aux petits et aux grands.

Recette Petits moelleux au citron et coeur coulant de framboise

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 oeufs
  • 80 g de sucre
  • 100 g de farine
  • 1/2 sachet de levure
  • 1 citron jaune non traité (jus + zeste)
  • 70 g de beurre fondu
  • 6 c. à café de confiture de framboises

Préparation

1
Battre les oeufs, le sucre et le zeste du citron jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
2
Ajouter la farine, la levure, le beurre fondu et le jus de citron. Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse.
3
Remplir la moitié des moules (type muffins) avec l'appareil au citron, ajouter une cuillère de confiture de framboises au milieu puis recouvrir avec le reste de pâte.
4
Enfourner 15 à 20 minutes à 180°C.
