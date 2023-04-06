Les oeufs mimosa au thon, une entrée gourmande et pas chère pour régaler vos papilles !

Par Célia Papaïx ·

Oeufs mimosa au thon

Économique, rapide à préparer et savoureuse, cette recette d'œufs mimosa au thon a tout pour vous satisfaire !

Les œufs mimosa font partie des entrées traditionnelles françaises. Alors pour les revisiter un peu, voici une recette avec du thon ! C'est super gourmand, facile et rapide à faire et très économique. Vos papilles seront conquises par cette association de saveurs. N'hésitez pas à revisiter les œufs mimosa en version avocat mimosa, une recette appétissante et originale.

Recette Oeufs mimosa au thon

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté

Ingrédients

  • 6 oeufs
  • 1 boîte de thon au naturel
  • 2 c. à soupe de mayonnaise
  • ciboulette fraîche
  • sel, poivre
  • 1 pincée de Piment d'Espelette

Préparation

1
Faire cuire les oeufs pendant 10 minutes dans de l'eau bouillante. Les plonger dans un bol d'eau glacé pour stopper la cuisson puis les écaler délicatement.
2
Couper les oeufs en deux, récupérer le jaune (sans trouer le blanc) et le mettre dans un bol.
3
Ajouter le thon égoutté et émietté, la mayonnaise, la ciboulette ciselée finement, le sel, le poivre et le piment d'Espelette. Bien mélanger avec une fourchette jusqu'à ce que la préparation soit homogène.
4
Garnir les blancs avec cette préparation et réserver au frais jusqu'au moment de servir.
FacileRapidePas chères
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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