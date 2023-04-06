Les oeufs mimosa au thon, une entrée gourmande et pas chère pour régaler vos papilles !

Économique, rapide à préparer et savoureuse, cette recette d'œufs mimosa au thon a tout pour vous satisfaire !
Les œufs mimosa font partie des entrées traditionnelles françaises. Alors pour les revisiter un peu, voici une recette avec du thon ! C'est super gourmand, facile et rapide à faire et très économique. Vos papilles seront conquises par cette association de saveurs. N'hésitez pas à revisiter les œufs mimosa en version avocat mimosa, une recette appétissante et originale.
Recette Oeufs mimosa au thon
Ingrédients
- 6 oeufs
- 1 boîte de thon au naturel
- 2 c. à soupe de mayonnaise
- ciboulette fraîche
- sel, poivre
- 1 pincée de Piment d'Espelette
Préparation
1
Faire cuire les oeufs pendant 10 minutes dans de l'eau bouillante. Les plonger dans un bol d'eau glacé pour stopper la cuisson puis les écaler délicatement.
2
Couper les oeufs en deux, récupérer le jaune (sans trouer le blanc) et le mettre dans un bol.
3
Ajouter le thon égoutté et émietté, la mayonnaise, la ciboulette ciselée finement, le sel, le poivre et le piment d'Espelette. Bien mélanger avec une fourchette jusqu'à ce que la préparation soit homogène.
4
Garnir les blancs avec cette préparation et réserver au frais jusqu'au moment de servir.