Recette gourmande et pas chère du jour : la tourte jambon fromage, à croquer de toute urgence !

Par Célia Papaïx ·

Tourte jambon fromage pas chère

Pour le dîner avec une salade par exemple, cette tourte au jambon et au fromage est parfaite ! Super facile et rapide à préparer, elle réchauffera vos estomacs et ravira vos papilles de gourmands.

Après le feuilleté au jambon et aux pommes, voici une nouvelle recette pas chère pour se régaler à l'heure du dîner : la tourte jambon fromage ! Généreusement garnie d'une béchamel au fromage et au jambon, cette tourte ne vous laissera pas indifférent. En plus d'être super facile et rapide à préparer, elle ne videra pas votre porte-monnaie et tout le monde va l'adorer ! On peut varier les plaisirs avec une version au poulet et aux champignons, vos papilles vont fondre de plaisir.

Recette Tourte jambon fromage pas chère

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:50
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 15 g de beurre
  • 15 g de farine
  • 250 ml de lait
  • 50 g de fromage râpé
  • 6 tranches de jambon
  • sel, poivre
  • 2 pâtes feuilletées

Préparation

1
Faire fondre le beurre dans une casserole et ajouter la farine. Verser le lait petit à petit et bien mélanger.
2
Laisser sur le feu en mélangeant sans cesse jusqu'à ce que la béchamel épaississe.
3
Ajouter le fromage râpé, les tranches de jambon coupées en dés, saler et poivrer. Bien mélanger.
4
Dérouler une pâte feuilletée et la déposer dans un moule à tarte. Verser la préparation précédente puis recouvrir avec la seconde pâte feuilletée.
5
Bien souder les bords et percer un trou au centre de la tourte. Enfourner 40 minutes à 190°C.
6
Déguster bien chaud !
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- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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