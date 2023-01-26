Recette gourmande et pas chère du jour : la tourte jambon fromage, à croquer de toute urgence !

Pour le dîner avec une salade par exemple, cette tourte au jambon et au fromage est parfaite ! Super facile et rapide à préparer, elle réchauffera vos estomacs et ravira vos papilles de gourmands.
Après le feuilleté au jambon et aux pommes, voici une nouvelle recette pas chère pour se régaler à l'heure du dîner : la tourte jambon fromage ! Généreusement garnie d'une béchamel au fromage et au jambon, cette tourte ne vous laissera pas indifférent. En plus d'être super facile et rapide à préparer, elle ne videra pas votre porte-monnaie et tout le monde va l'adorer ! On peut varier les plaisirs avec une version au poulet et aux champignons, vos papilles vont fondre de plaisir.
Recette Tourte jambon fromage pas chère
Ingrédients
- 15 g de beurre
- 15 g de farine
- 250 ml de lait
- 50 g de fromage râpé
- 6 tranches de jambon
- sel, poivre
- 2 pâtes feuilletées
Préparation
1
Faire fondre le beurre dans une casserole et ajouter la farine. Verser le lait petit à petit et bien mélanger.
2
Laisser sur le feu en mélangeant sans cesse jusqu'à ce que la béchamel épaississe.
3
Ajouter le fromage râpé, les tranches de jambon coupées en dés, saler et poivrer. Bien mélanger.
4
Dérouler une pâte feuilletée et la déposer dans un moule à tarte. Verser la préparation précédente puis recouvrir avec la seconde pâte feuilletée.
5
Bien souder les bords et percer un trou au centre de la tourte. Enfourner 40 minutes à 190°C.