Plat de fête : la dinde farcie aux marrons, la recette de Noël traditionnelle et facile

Dinde farcie aux marrons et abricots secs

Cette dinde farcie aux marrons et abricots secs est un plat de Noël classique et festif ! Moelleuse et parfumée, elle marie la douceur sucrée des abricots à la richesse des marrons. Parfaite pour les repas de fête en famille, elle est simple à préparer et impressionnera tous vos invités. Voici la recette complète pour réussir à tous les coups votre dinde de Noël ! Et pour l'accompagner, retrouvez toutes nos idées de recettes gourmandes et festives.

Recette Dinde farcie aux marrons et abricots secs

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 01:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 dinde (3 kg environ)
  • 200 g de marrons en bocal
  • 100 g de abricots secs
  • 70 g de beurre
  • sel, poivre
  • 2 branches de romarin

Préparation

1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Hacher les abricots secs et les marrons. Saler et poivrer la dinde.
3
Badigeonner la viande généreusement de beurre pommade puis la farcir avec les abricots et les marrons. Parsemer de romarin.
4
Enfourner pour 1h30 en arrosant très régulièrement avec le jus de cuisson (ajouter un peu d'eau au fond du plat si besoin).
5
Vérifier la cuisson et terminer par quelques minutes sous le grill du four pour faire croustiller la peau.
