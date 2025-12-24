Plat de fête : la dinde farcie aux marrons, la recette de Noël traditionnelle et facile

Cette dinde farcie aux marrons et abricots secs est un plat de Noël classique et festif ! Moelleuse et parfumée, elle marie la douceur sucrée des abricots à la richesse des marrons. Parfaite pour les repas de fête en famille, elle est simple à préparer et impressionnera tous vos invités. Voici la recette complète pour réussir à tous les coups votre dinde de Noël ! Et pour l'accompagner, retrouvez toutes nos idées de recettes gourmandes et festives.
Recette Dinde farcie aux marrons et abricots secs
Ingrédients
- 1 dinde (3 kg environ)
- 200 g de marrons en bocal
- 100 g de abricots secs
- 70 g de beurre
- sel, poivre
- 2 branches de romarin
Préparation
1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Hacher les abricots secs et les marrons. Saler et poivrer la dinde.
3
Badigeonner la viande généreusement de beurre pommade puis la farcir avec les abricots et les marrons. Parsemer de romarin.
4
Enfourner pour 1h30 en arrosant très régulièrement avec le jus de cuisson (ajouter un peu d'eau au fond du plat si besoin).
5
Vérifier la cuisson et terminer par quelques minutes sous le grill du four pour faire croustiller la peau.